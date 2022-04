No jogo 3 da semifinal, Rede Cuca e Araguari decidem acesso à Superliga de vôlei

Com uma vitória para cada lado, times fazem duelo decisivo por vaga na final e na elite do voleibol nacional; partida acontece nesta quarta-feira, 6, às 21h30min, com transmissão do SporTV 2

O time de vôlei da Rede Cuca enfrenta, nesta quarta-feira, 6, o Café Vasconcelos/Araguari/Ubevôlei-MG pelo jogo 3 da semifinal da Superliga B. Cada time venceu uma partida e o duelo decisivo acontece às 21h30min, no Ginásio General Mário Brum Negreiros, em Araguari/MG, com transmissão ao vivo do SporTV 2.

No primeiro jogo, o time cearense conseguiu uma boa vitória por 3 sets 1, no Cuca do José Walter, e já poderia ter conquistado a vaga na final — e o acesso à Superliga — no jogo 2, se vencesse a partida realizada na cidade mineira. Mas acabou sendo derrotado por 3 a 1 e levando o confronto para o terceiro e decisivo duelo.

O Rede Cuca terminou a primeira fase em terceiro lugar, com seis vitórias e três derrotas. Mesma campanha do Araguari, mas o time mineiro ficou à frente por ter vencido mais sets e fechou em segundo, que fez com que ele ganhasse a vantagem de jogar o jogo 3 da semifinal em casa.

O Araguari possui um time jovem, com todos os seus jogadores abaixo de 21 anos e muitos deles emprestados pelo Cruzeiro, um dos clubes mais tradicionais da Superliga. O clube se destaca também pela estatura de seus atletas, que fez a equipe ganhar muitos pontos de bloqueio no jogo passado.

Já o Cuca, com um time 100% amador, conta com atletas formados no projeto social do Cuca e outros que já tinham um histórico com o esporte e se juntaram para somar ao elenco. O grande destaque tem sido o oposto Nairton, que foi o maior pontuador da equipe nos dois jogos da semifinal.

Para esse duelo, a equipe cearense chega bem mais desgastada, já que voltou para Fortaleza depois do jogo 2 e retornou nessa terça-feira, 5, em voos com escalas. A equipe está hospedada em Uberlândia por não ter hotel na cidade do jogo.

A equipe realizou um treino em Fortaleza e uma atividade em Araguari. Segundo o técnico Tarcísio Coutinho, todo o trabalho foi realizado visando anular os pontos fortes do adversário, e conta com a motivação do elenco para buscar o acesso.

"Vai ser um jogo muito difícil, eles vão lotar o ginásio e a torcida com certeza vai fazer pressão, mas estamos preparados para mais um grande desafio. Viemos com força total, mesmo com o cansaço, por conta da viagem, mas vamos transformar esse cansaço em motivação para que os meninos possam reverter essa situação e sairmos daqui com o resultado positivo", projetou.

O Cuca surpreendeu ao chegar na fase eliminatória e tem a chance de colocar um time nordestino pela primeira vez na Superliga masculina de vôlei. Para isso, a equipe vai precisar buscar o resultado fora de casa, onde o desempenho não tem sido dos melhores. Se o time cearense está invicto em casa na competição, fora são apenas duas vitórias em seis jogos.

