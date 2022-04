Fortaleza BC perde para Rio Claro e sofre quinta derrota seguida no NBB

Com desempenho irregular ao longo do confronto, o Fortaleza Basquete Cearense/CFO foi dominado pelo Rio Claro-SP e acabou derrotado por 82 a 66, na noite desta terça-feira, 5, no ginásio Felipe Felipe Karam, pela 22ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O tropeço em Rio Claro/SP foi o quinto revés consecutivo do Carcalaion na competição.

A equipe cearense voltou a contar com o ala norte-americano Desmond Holloway, desfalque no último compromisso em razão de Covid-19. O principal destaque do time de Albeto Bial na partida foi Mãozinha, com 19 pontos e 9 rebotes. Do lado do escrete mandante, Rodrigues foi responsável por 19 pontos e Douglas Nunes somou 9 rebotes.

Os donos da casa começaram o duelo a todo vapor e chegaram a abrir vantagem de 17 a 0. O Fortaleza BC reagiu na reta final do primeiro quarto e diminuiu para 17 a 11. A recuperação continuou nos instantes iniciais do segundo quarto e o placar ficou 21 a 18, mas o Rio Claro retomou as rédeas e foi para o intervalo com triunfo parcial por 39 a 22.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na volta da pausa, o time cearense teve bom desempenho no terceiro quarto e conseguiu até ganhar por 24 a 14. No entanto, seguiu em desvantagem no placar total, por 53 a 46. Na última etapa do jogo, o Rio Claro voltou a administrar o triunfo e selou o resultado final.

A derrota no interior paulista amplia a sequência negativa do Carcalaion no segundo turno do NBB. A última vitória foi no dia 4 de março, quando bateu o Mogi por 82 a 75, em Fortaleza. Depois, emendou resultados negativos contra Paulistano-SP (94 a 88), Corinthians-SP (81 a 65), 123 Minas-MG (85 a 75) e Flamengo-RJ (94 a 91).

Com mais três jogos pela frente na reta final da temporada regular do certame, o Fortaleza BC já volta a quadra na próxima quinta-feira, 7, diante do Sesi Franca-SP, às 20 horas, no ginásio Pedrocão, em Franca/SP.

Tags