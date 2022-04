Campeonato do Nordeste de Kart ocorre esse mês em Sergipe e tem aumento da participação feminina

A 2ª edição do Campeonato do Nordeste de Kart acontecerá em Aracaju (SE), nos dias 21 a 23 de abril, no Kartódromo Emerson Fittipaldi. Diferente da primeira edição, que contou com três fases, a disputa deste ano será em etapa única.

As inscrições continuam abertas e os primeiros treinos serão realizados a partir do dia 19. Até o momento, 95 kartistas já confirmaram presença no evento.

Além disso, após o recorde de 12 pilotas no Campeonato Brasileiro de Kart em dezembro do ano passado, a presença feminina também cresce no campeonato regional. Três nomes já estão confirmados na disputa: as paraibanas Nicolle Campos (categoria Mirim) e Bia Martins (Novatos 2T) e a tocantinense Ana Laura Ogawa (F4 Júnior). A kartista paranaense Giovana Marinoski também é esperada na competição.

Nicolle Campos, de 7 anos, correrá na pista sergipana e conta sobre suas expectativas. “Estou muito feliz em participar do Campeonato do Nordeste de Kart. Será minha primeira vez em Aracaju. Estou muito ansiosa e espero obter bons resultados. Tenho treinado muito para que isso aconteça”, declarou a kartista.

Neste ano, com apoio da prefeitura de Aracaju, o kartódromo passou por amplas reformas e, além da competição regional, também será palco da 23ª edição da Copa Brasil de Kart, em julho. Entre as melhorias estão a troca de todo o asfalto da pista de 1.360 metros, nova iluminação e pintura.

As inscrições para o Campeonato do Nordeste de Kart podem ser feitas no site da Confederação Brasileira de Automobilismo.

Por Taynara Lima, especial para O POVO



