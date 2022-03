Cearense conquista medalha no hipismo e busca vaga no Campeonato Sul-Americano

Representante cearense, Júlia Diniz, de 12 anos, participou no último fim de semana de etapa seletiva de hipismo realizada em Recife. A competição escolherá os quatro melhores atletas do país na Categoria Pré-Mirim para formar time que vai representar o Brasil no Campeonato Sul Americano 2022. A amazona conquistou a medalha de prata e é concorrente na disputa pelas vagas.

O torneio é válido pela primeira etapa do Circuito Norte Nordeste de Hipismo e foi disputado nos dias 25, 26 e 27 de março. Renata Benevides, pela categoria Amador A, e Gabrielly Lessa, na categoria Escola Principal também participaram da competição. As amazonas integram a equipe Mob Wirelink.

O instrutor do time Jorge Luis Passamani avaliou como positiva a participação. “O Ceará tem produzido excelentes atletas de hipismo, sempre muito competitivos, e estamos cada vez mais ocupando os lugares mais altos do pódio. Vamos buscar as vagas para o Sul Americano e também seguir na disputa regional no Circuito Norte Nordeste de Hipismo e de outros importantes campeonatos nacionais”, afirma.

O Campeonato contou com mais de 200 conjuntos (cavaleiro/animal) dos estados da Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe e Pernambuco. As provas aconteceram na pista de areia do Caxangá, com dimensões: 70 x 75 m, obstáculos entre 60 cm e 1,40 m de altura.

O Brasil é líder absoluto em número de conquistas em Sul-americanos da Juventude. O torneio será realizado em Mar Del Plata, de 19 a 23 de outubro, na Argentina.



