Fortaleza BC/CFO enfrenta o Flamengo em busca de recuperação no NBB

Vindo de três derrotas seguidas, Carcalaion precisa do resultado positivo para retornar à zona de playoffs; partida será disputada no Ginásio Carlos Jereissati, em Aracati/CE

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO tem mais um duelo duríssimo nesta terça-feira, 29, pelo NBB. O adversário será o Flamengo-RJ, terceiro colocado da Liga, e que não perde para o Carcalaion desde 2016. A partida acontece no Ginásio Carlos Jereissati, em Aracati, às 20 horas, com transmissão da ESPN.

O Tricolor vem de três derrotas seguidas e deixou a zona de classificação para os playoffs no último domingo, 27, com a derrota para o 123 Minas, por 85 a 75. Um resultado positivo contra o rubronegro carioca é essencial para manter o time vivo na briga nessa reta final de temporada regular, tendo em vista que os próximos dois jogos são fora de casa, contra Rio Claro-SP e o líder Franca-SP.

Assim como no duelo contra o Minas, o treinador Alberto Bial não tem nenhum desfalque e contará com todo o elenco à disposição para esta terça-feira.

A entrada no ginásio é gratuita e o clube espera um bom público para o jogo, sendo necessário somente apresentar o passaporte de vacina contra a Covid-19 com as três doses e o uso de máscara.

O ala-armador Matheus Eugeniusz, um dos destaques no Carcalaion no jogo passado, com 19 pontos, destacou que o terceiro período foi o ponto chave para a equipe não sair com a vitória contra o Minas.

"Foi um jogo em que a gente disputou o primeiro tempo de igual para igual. No terceiro quarto a gente caiu muito de produção, que foi onde eles abriram uma vantagem, e no último quarto a gente se manteve bem, mas não foi o suficiente para recuperar o jogo e sair vitorioso", analisou.

Projetando o duelo diante do Flamengo, o atleta reconheceu que será um jogo difícil, mas que conta com o apoio da torcida para conseguir o resultado.

"A expectativa é grande, a gente espera um bom público aqui em Aracati, essa torcida que veio dando uma energia muito positiva no último jogo, e esperamos fazer uma boa partida. A gente sabe que o Flamengo é uma equipe de jogadores de muita qualidade, então a gente tem que tomar cuidado com eles, e fazer o nosso melhor dentro de quadra para sair com a vitória", finalizou.

