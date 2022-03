Em fase decisiva por vaga nos playoffs, Fortaleza BC/CFO enfrenta o Minas neste domingo pelo NBB

Em busca de classificação, o Fortaleza Basquete Cearense/CFO enfrentará o Minas-MG neste domingo, 27, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). As equipes se enfrentam no ginásio poliesportivo Carlos Jereissati, em Aracati-CE. Atualmente na 12º colocação, última posição que garante vaga nos playoffs, o Carcalaion precisa vencer para seguir vivo na briga pela próxima fase da competição.

A equipe realizou atividade na tarde desta sexta-feira, 25, no ginásio poliesportivo Carlos Jereissati. O grupo treinou a semana inteira na cidade de Aracati. Alberto Bial tem todo o grupo à disposição, inclusive, Mãozinha, atleta que participou do jogo das estrelas promovido pelo NBB, no Rio de Janeiro.

O Fortaleza BC/CFO busca reabilitação na competição após dois resultados negativos diante do Paulistano-SP e Corinthians-SP. Com apenas nove vitórias em 26 jogos, o Carcalaion tentará fazer valer a força como mandante para derrotar o time mineiro, segundo colocado do NBB.

O treinador da equipe cearense falou sobre a dificuldade do confronto diante do Minas. Alberto Bial também projetou o próximo compromisso do Carcalaion no NBB, quando enfrentará o Flamengo-RJ, quarto colocado, também em Aracati.

“São dois jogos totalmente fora da curva. São duas equipes que estão jogando a final da Champions League Américas. Nós estamos em uma situação de busca pelos playoffs. São duas equipes de orçamento altíssimo, mas que na quadra tudo se retorno ao jogo de cinco contra cinco. Aquela disputa territorial para ter espaço para o arremesso, para deixar o outro time em dificuldades. Com isso, a gente vai tentar reverter essa situação de estar em uma posição não boa na tabela. Com muito trabalho, luta e fé quem sabe a gente consiga, diante destes dois jogos, um grande resultado”, destacou.

O ala/pivô, Pedro Tuerel, ressaltou a intensidade da preparação para o duelo contra a equipe mineira. “Acredito que a gente deu uma focada maior para chegar nos playoffs. Nós ainda temos seis jogos. Nós estamos trabalhando firme, concentrados, juntos para atingir nosso objetivo. Nós queremos fazer um bom jogo e por isso estamos treinando forte”, pontuou.

O jogo será com portões abertos e terá entrada gratuita. Assim como ocorre nas partidas realizada na capital cearense, será obrigatório a apresentação do passaporte de vacinação contra a Covid-19, para entrar no equipamento esportivo.



