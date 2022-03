Bia Haddad celebra vitória sobre top-3 do mundo no WTA de Miami de tênis

A tenista paulista Beatriz Haddad Maia conquistou mais uma grande vitória na carreira, nessa sexta-feira, 24, superando a grega número 3 do mundo, Maria Sakkari. Com isso garantiu a classificação para a terceira rodada do WTA 1000 de Miami e vai chegar ao melhor ranking da carreira. Após a partida, Bia reconheceu dificuldades no jogo, mas celebrou seu desempenho em quadra.

"Feliz com a minha competitividade de hoje. Não foi o meu melhor jogo tenisticamente, eu sabia que não estava jogando bem no começo, mas tentei continuar competitiva e olhar pro meu time para buscar positividade e melhorar o meu tênis em quadra. Acho que foi por isso que consegui sair com a vitória hoje. Venho fazendo bons treinos e jogando um tênis agressivo e de alto nível, e é isso que quero me propor a fazer nesses jogos grandes. Esses jogos apenas afirmam que estou no caminho certo com a minha equipe", disse a 62ª do ranking.

Sobre o assunto Histórico: brasileira Bia Haddad vence número 3 do tênis e vai às oitavas no Indian Wells

Bia Haddad faz história, vence e avança à final de duplas do Aberto da Austrália

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tenho dois grandes objetivos para este ano. Um é ser mais agressiva, ir pra rede e jogar grande para ser uma jogadora grande. No circuito, quem é mais agressivo normalmente leva o jogo. E o outro ponto é jogar cada vez mais contra a Bia e não contra quem está do outro lado da quadra", completou.

Com muitos torcedores brasileiros presentes, a tenista, que se emocionou com o público gritando seu nome, fez um discurso em português e explicou a emoção. "Tinha muitos brasileiros lá na quadra. É muito gostoso se sentir em casa, com essa energia toda. Tinha muita gente torcendo por mim, me puxando e me dando uma força. Fiquei muito feliz mesmo", declarou.

Esta foi a terceira vitória da brasileira contra uma top 10. Antes, Bia já havia derrotado a americana Sloane Stephens, em Acapulco, em 2019, à época, número 4 do mundo Já em 2021, venceu Karolina Pliskova, então 3 do mundo, em Indian Wells.

Agora, Bia vai encarar a ucraniana Anhelina Kalinina, a número 51 do mundo. A paulistana também disputa a chave de duplas de Miami. Ao lado da cazaque Anna Danilina, com quem foi vice-campeã no Australian Open, Bia estreará contra a espanhola Paula Badosa e a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Tags