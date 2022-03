Rede Cuca faz 1º jogo da semifinal da Superliga B de vôlei na segunda-feira, 28

Formado por atletas amadores, equipe cearense está a duas vitórias da classificação para a elite do voleibol nacional; confronto será decidido em melhor de três

O time de vôlei da Rede Cuca começa a disputa da semifinal da Superliga B na próxima segunda-feira, quando recebe o Café Vasconcelos/Ubevolei/Araguari no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 16h30min. Quem avançar no duelo se garante o acesso à elite do vôlei nacional e uma vaga na final da segunda divisão.

A fase será disputada em melhor de três, ou seja, o time do Cuca precisa vencer duas partidas para chegar à final. O segundo jogo será fora de casa, marcado para o dia 3 de abril. Se tiver necessidade de um terceiro jogo, a partida também será realizada na casa do adversário, em Araguari/MG.

Único representante da região Norte-Nordeste na competição, o time da Rede Cuca terminou a fase classificatória como terceiro colocado da Superliga B e conseguiu avançar para as semifinais no último sábado, 19, ao vencer no tie-break o Niterói-RJ, que também assegurou vaga para a próxima fase. O outro semifinalista é o Suzano-SP, primeiro colocado na tabela.



O Rede Cuca é um time formado 100% por atletas amadores da periferia de Fortaleza, que trabalham e estudam durante o dia e treinam no Cuca José Walter diariamente das 19 às 23 horas. A equipe disputou a Superliga C pela primeira vez em 2021 e se sagrou campeã, e agora está na semifinal da segunda divisão brigando pelo acesso.

Para ter acesso ao ginásio do CFO para acompanhar a partida, é necessário estar vacinado com as três doses da vacina contra a Covid-19 e levar um quilo de alimento não-perecível.

