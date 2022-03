Com dobradinha da Ferrari no pódio, Leclerc vence GP do Bahrein da Fórmula 1

Neste domingo, 20, Charles Leclerc venceu o Grande Prêmio do Bahrein da Fórmula 1, primeira corrida desta temporada de 2022. Esta foi a terceira vitória da carreira do jovem piloto de apenas 24 anos. Além disso, essa é a primeira vez que o francês lidera o campeonato.

O triunfo coloca a Ferrari de volta na lista de favoritos. A última vitória da equipe italiana havia sido em 2019, no GP de Singapura.

Assim como no treino qualificatório, Leclerc travou uma disputa com Max Verstappen até o final do circuito. No entanto, na penúltima volta, o atual campeão mundial teve problemas com o carro e teve que abandonar a disputa.

Com a saída de Verstappen, Carlos Sainz, parceiro de Leclerc na Ferrari, assumiu a vice-liderança da prova, fazendo uma “dobradinha” da escuderia italiana no pódio.

O inglês Lewis Hamilton, que havia passado boa parte da corrida brigando pela quinta posição, aproveitou que o carro de Sergio Pérez, da Red Bull, rodou na pista e assumiu a terceira posição. Atrás de Hamilton, em quarto, ficou seu compatriota e parceiro de Mercedes, George Russel.

Quem também surpreendeu foi o dinamarquês Kevin Magnussen, da equipe Haas. Após largar em sétimo no grid, Magnussen aproveitou o deslize de alguns adversários e fechou a prova na quinta colocação.

Bottas, Ocon, Tsunoda, Fernando Alonso e Zhou fecharam o ranking dos dez primeiros colocados do circuito do Sakhir.

Veja como ficou a classificação final do GP do Bahrein da F1:

1: Charles Leclerc (Ferrari)

2: Carlos Sainz (Ferrari)

3: Lewis Hamilton (Mercedes)

4: George Russel (Mercedes)

5: Kevin Magnussen (Haas)

6: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7: Esteban Ocon (Alpine)

8: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9: Fernando Alonso (Alpine)

10: Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

11: Mick Schumacher (Haas)

12: Lance Stroll (Aston Martin)

13: Alexander Albon (Williams)

14: Daniel Ricciardo (McLaren)

15: Lando Norris (McLaren)

16: Nicholas Latifi (Williams)

17: Nico Hülkenberg (Aston Martin)

Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez (Red Bull) e Pierre Gasly (AlphaTauri) não terminaram a prova

