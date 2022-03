Equipe cearense sub-11 irá representar o Brasil em torneios internacionais de futebol

O Brasil terá uma equipe cearense composta por 11 jovens atletas representando o país em dois torneios internacionais de futebol que serão realizados em Portugal. As competições reúnem clubes importantes do país europeu, como Benfica, Sporting e Porto, e irão acontecer entre 8 e 16 de abril nas cidades de Castelo de Vide e Proença-a-Nova.

A iniciativa aconteceu por meio de uma parceria entre a CC3 Brazil, responsável por realizar intercâmbios esportivos, e a R9 Academy, escolinha de futebol do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que juntos promoveram uma seletiva na sede da R9 em Fortaleza, acompanhada por membros da comissão técnica de ambas empresas, para escolher 11 crianças com média de idade de 10 anos para a disputa da categoria sub-11 da Castelo de Vide Cup e Proença-a-Nova Cup.

“Além da parte esportiva, que são os jogos e as competições, nós também teremos atividades culturais, sociais e de lazer. Nós iremos fazer um city tour em Lisboa, iremos visitar o estádio e o museu do Benfica, entre outras atividades", explicou José Carlos, diretor de esportes da CC3 Brazil.

Única equipe brasileira presente nos torneios, a comitiva da "CC3 Brazil R9 Academy" terá, além dos 11 atletas, dois membros da comissão técnica, três diretores e os familiares das crianças, totalizando cerca de 40 pessoas. As duas competições serão disputadas no mesmo formato: fase de grupos com quatro jogos e uma segunda fase eliminatória — ou seja, o time fará, de forma garantida, pelo menos oito partidas em solo europeu.

"Claro que em competições grandes como essas, sempre tem observadores de clubes, mas para nós e para os familiares envolvidos no projeto, isso é secundário. Pensamos e acreditamos que em primeiro lugar, eles são crianças, e o mais importante é se divertir, utilizando o futebol como um meio de construção de um cidadão completo", ressaltou José Carlos.



Castelo de Vide Cup

Sediado em Castelo de Vide, pequena cidade portuguesa com cerca de 3 mil habitantes, a tradicional competição fará, em 2022, a sua oitava edição. O torneio tem como foco principal as categorias de base e é dividido em dois formatos: o fut-7, com sub-10, sub-11 e sub-12, que será realizado entre 9 e 14 de abril, e o futebol tradicional com 11 atletas para o sub-14, sub-15 e sub-17, que acontece somente em julho.

Diversos clubes de diferentes países participam do campeonato, totalizando mais de 50 equipes e mil participantes. Em Portugal, potências como Benfica, Sporting e Porto marcam presença anualmente, assim como o Levante, da Espanha.



Proença-a-Nova Cup

A competição em Proença-a-Nova, que conta com cerca de 4 mil habitantes, terá a sua primeira edição realizada em abril. Neste ano, a cidade tem como objetivo promover a prática do exercício físico e fará, ao longo de 2022, diversos eventos esportivos, entre eles a Proença-a-Nova Cup, voltada para o formato fut-7 na categoria sub-11.