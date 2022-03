Fortaleza BC perde para o Corinthians por 81 a 65 e deixa zona de playoffs do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO (FBC) voltou à quadra na tarde deste sábado, 12, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP), onde enfrentou o Corinthians, em jogo válido pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Em mais uma atuação ruim jogando como visitante, o Carcalaion até saiu na frente, mas sofreu a virada no segundo quarto e foi derrotado pelos donos da casa por 81 a 65.

Com o resultado, o escrete tricolor chegou à 17ª derrota em 26 jogos disputados na competição e ocupa a 13ª posição na tabela de classificação, fora da zona de playoffs, com apenas 34% de aproveitamento. Já a equipe paulista ultrapassou o Caxias-RS e alcançou a décima colocação da Liga, com 10 vitórias em 25 partidas e 40% de aproveitamento.

Apesar do equilíbrio entre as equipes, O Fortaleza BC começou bem no jogo. Sob o comando do pivô Ralfi Ansaloni, melhor atleta do Carcalaion em quadra — 18 pontos e oito rebotes — o time treinado pelo técnico Alberto Bial venceu o primeiro quarto por 19 a 15.

Após o quarto inicial, a equipe cearense sentiu o ritmo dos donos da casa e caiu de produção. Muito marcado, Mãozinha, um dos destaques da Liga, teve atuação apagada e passou todo o primeiro tempo zerado. A derrota por 22 a 9 no segundo período custou a liderança no placar e uma desvantagem de pontos que o Carcalaion nao conseguiu reverter. Os times foram para o intervalo com vitória parcial do Corinthians por 37 a 28.

Na volta do intervalo, a equipe mandante seguiu melhor na partida e chegou abrir 16 pontos de vantagem. O FBC até esboçou uma reação e chegou a reduzir a diferença no placar para três pontos, mas o péssimo aproveitamento nos lances livres (4/17) frearam as chances de virada da equipe cearense, que venceu o terceiro quarto por 119 a 16, mas voltou a cair de produção no último período, perdeu por 28 a 18 e amargou uma derrota de 16 pontos de diferença no final: 81 a 65.

Na sequência do NBB, o Carcalaion terá 15 dias de prepraração antes do confronto contra o Minas-MG, marcado para o dia 27, às 11 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Já o Corinthians volta à quadra na segunda-feira, 14, às 20 horas, quando recebe a Unifacisa-PB, novamente no ginásio Wlamir Marques.

