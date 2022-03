Fortaleza BC/CFO encara Corinthians-SP buscando permanecer na zona de playoffs

Carcalaion vem de derrota na prorrogação contra o Paulistano e precisa do resultado positivo para não sair da zona de classificação à pós-temporada

Depois de dura derrota para o Paulistano-SP na prorrogação, o Fortaleza Basquete Cearense/CFO agora terá pela frente mais um jogo no NBB na capital paulista, dessa vez contra o Corinthians-SP. A partida será no ginásio do Parque São Jorge, às 16h10min deste sábado, 12, e terá transmissão ao vivo da TV Cultura.

Nessa sexta-feira, 11, a equipe fez um treino regenerativo e academia no hotel em que estão hospedados em São Paulo. Todo o elenco viajou e deve estar a disposição do técnico Alberto Bial também para este confronto.

O Carcalaion ocupa, atualmente, a 12ª colocação, com nove vitórias e 16 derrotas, e caso consiga a vitória, ultrapassa o próprio Corinthians, que é o 11º colocado, com o mesmo número de triunfos. É um duelo importante, porque em caso de derrota, o Tricolor pode acabar deixando a zona de playoffs do NBB.

O ala-armador Matheus Eugeniusz, autor de 10 pontos contra o Paulistano, analisou a derrota no jogo passado e projetou o dueto contra o alvinegro paulista.

"Ontem a gente teve uma partida muito acirrada. Muitas vezes a gente conseguia abrir e eles recuperavam no placar, mas fizemos um bom jogo. Trabalhamos bem coletivamente, defendemos bem, mas acabamos não saindo vitoriosos. Agora é descansar que já temos outro jogo aqui em São Paulo contra o Corinthians, que é um jogo importante também pela classificação, e a gente também tá com esse espírito aí de que todo jogo é uma final para poder se classificar para os playoffs", finalizou.

