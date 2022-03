Fortaleza BC/CFO viaja a São Paulo para dois confrontos diretos pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO viaja nesta quarta-feira, 9, para São Paulo, onde terá dois confrontos diretos por vaga nos playoffs do NBB, diante do Paulistano e Corinthians. Atualmente em 11º, o Carcalaion vem de excelente vitória em casa diante do Mogi-SP, que o recolocou na zona de classificação para a pós-temporada.

Toda a equipe treinou na tarde desta terça, 8, no ginásio do Centro de Formação Olímpica e deve estar a disposição do técnico Alberto Bial para o duelo de quinta-feira, 10, diante do Paulistano. O voo desta quarta-feira está programado para às 9 horas, e o time deve realizar treino no turno da noite no Ginásio Antônio Prado Junior, local da partida.



Nos jogos do primeiro turno, o Tricolor conseguiu vencer Paulistano e Corinthians no CFO, no entanto, o time não tem um retrospecto muito favorável em partidas longe de casa. Em 12 partidas, foram 10 derrotas e apenas duas vitórias. Por outro lado, o Carcalaion vem de uma vitória no último duelo longe dos seus domínios, com um importante triunfo sobre o União Corinthians-RS, por 86 a 80.

O ala/pivô Mãozinha, que recentemente foi convocado para o torneio de enterradas do jogo das estrelas do NBB, lembrou que não é porque o time venceu os dois adversários no primeiro turno que vai ser fácil ganhar de novo.

"A gente tem gostado bastante do time do jeito que está, apesar de ter perdido contra o Pato. A gente conseguiu juntar as coisas e conseguiu a vitória contra o Mogi. E agora, nestes dois jogos de returno, não é porque a gente conseguiu ganhar no primeiro turno que agora a gente vai ganhar também, vamos estar fora de casa, contra a torcida deles e é mais um desafio. É um jogo após o outro, porque no basquete a gente tem que se entregar todo jogo", falou.

Já o ala Pedro Teruel, que é ex jogador do Paulistano, se mostrou confiante na evolução da equipe e que os atletas estão tratando os duelos como duas finais. "A gente vem de uma vitória excelente em que a gente conseguiu evoluir como time, então são duas finais agora fora de casa contra Paulistano e Corinthians. A gente está trabalhando bem, estamos ficando confiantes, estamos se entendendo melhor dentro da quadra, então a gente tem duas finais para tentar garantir a vaga nos playoffs que é o nosso objetivo".

O duelo contra o Paulistano acontece nesta quinta-feira, 10, às 19h30min, com transmissão ao vivo do canal do YouTube do NBB.

