Em busca de recuperação no NBB, Fortaleza BC recebe o Mogi no CFO

Em busca de recuperação a temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense (FBC) volta ao ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), nesta sexta-feira, 4, às 20h30min, para enfrentar o Mogi-SP pela 17ª rodada da Liga. A partida terá transmissão ao vivo do canal oficial da Liga Nacional de Basquete (LNB) no YouTube.

Derrotado dentro de casa para o Pato Basquete-PR na última rodada, a equipe tricolor caiu para a 13ª colocação na tabela de classificação e ficou fora da zona de playoffs do NBB. Diante do Mogi, o time comandado pelo técnico Alberto Bial contará com o apoio da torcida no CFO para melhorar o desempenho na competição, já que em 23 partidas disputadas, a equipe tricolor venceu apenas oito e amarga aproveitamento de apenas 34,8%.

Assim como o FBC, o time paulista também vem de derrota — revés de 92 a 81 diante da Unifacisa-PB — na Liga. Na 15ª posição, os comandados do treinador Daniel Padovani também venceram oito partidas, mas possuem aproveitamento inferior ao Carcalaion — 32% —, já que possuem dois jogos a mais do que a equipe tricolor.

Apesar do desempenho ruim da equipe adversária quando atua fora de casa — terceira pior visitante do NBB —, o armador Davi Rosseto, um dos líderes do time, projeta um jogo difícil contra o escrete paulista.

"Sem dúvidas será um jogo duro, um confronto direto contra uma equipe que é bem física. Então precisamos fazer um partida solidária e coletiva no ataque, aumentar nosso número de assistências, que vem sendo baixo nos últimos jogos, para melhorarmos nosso aproveitamento nos arremessos. (...) Estamos nos preprando bem, por mais que tenhamos perdido alguns jogos importantes, temos todas as condições de ganhar esse duelo", disse o camisa após o treino de reapresentação da equipe no ginásio do CFO.

