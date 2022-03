Fortaleza BC faz confronto direto contra o Pato Basquete pelo NBB

Após duas partidas fora de casa, o Fortaleza Basquete Cearense (FBC) volta à quadra Centro de Formação Olímpica (CFO), onde reencontra o seu torcedor nesta quarta-feira, 2, às 20h30min. Em jogo válido pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion recebe o Pato Basquete-PR em confronto direto por uma vaga na zona de classificação para os playoffs.

Ainda em busca de afirmação na Liga, o time cearense vem de vitória diante do União Corinthians-RS, fora de casa, e ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação. A equipe tricolor acumulou oito vitórias e 14 derrotas em 22 jogos no certame, com 30 pontos conquistados. Já o Pato soma 33 pontos e ocupa a 11ª posição, com nove triunfos e 15 reveses em 24 partidas.

Para o duelo contra os paranaenses, o Carcalaion terá duas baixas importantes. O pivô norte-americano Richard Granberry e o ala dominicano Morillo alegaram problemas pessoais, pediram dispensa do FBC e foram atendidos pela diretoria do clube. Desta maneira, os dois atletas não jogam mais pela equipe tricolor.

Apesar das duas baixas, o treinador Alberto Bial também terá retornos e deve contar com todo o elenco à disposição. A única dúvida era o ala Desmond Holloway, mas ele já está totalmente recuperado e vai ao jogo.

Para esta partida, o FBC segue com a campanha solidária para o Mesa Brasil, do Sesc, e disponibilizou entrada gratuita para o setor de arquibancada, mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível. No demais setores, os preços dos ingressos variam entre R$ 30 (meia-entrada Premium) e R$ 100 (Área VIP). Sócios-torcedores e menores de 12 anos terão acesso gratuito em qualquer setor do ginásio.

Assim como já ocorreu nos jogos anteriores, será necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação para ter acesso ao CFO. O duelo entre as equipes terá transmissão ao vivo no canal oficial da Liga Nacional de Basquete (LNB) no YouTube.

