Lutador cearense de MMA relata tranquilidade no aeroporto de Moscou

Marcos Maju foi para a Rússia para participar do Russian Cagefighting Championship, na cidade de Ecaterimburgo, mas enfrentou dificuldades de encontrar voos para deixar o país

Na Rússia após ter participado do Russian Cagefighting Championship, na cidade de Ecaterimburgo, nessa quarta-feira, 23, o cearense Marcos Maju foi surpreendido com a declaração de guerra dos russos contra a Ucrânia. Há mais de 48 horas em Moscou, capital russa, o lutador de MMA relatou ao Esportes O POVO que está em um hotel dentro do aeroporto, e que a situação está tranquila.

"Aqui no aeroporto está tranquilo. A movimentação não está tão grande, é uma movimentação normal. Alguns voos estão sendo cancelados, e o que eu posso perceber de mais diferente é a questão do policiamento", disse o lutador.



O cearense teve ida tranquila de Ecaterimburgo para Moscou, mas com vários cancelamentos, só conseguiu voo para Varsóvia, na Polônia, onde vai disputar sua próxima competição, neste sábado, 26. O lutador também falou que alguns colegas brasileiros, que também estavam no evento com ele e vinham em um voo seguinte, só conseguiram chegar à capital russa nesta sexta-feira, 25.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marcos Maju participou da última edição do The Ultimate Fighting Brasil e lutou nessa quarta-feira contra o russo Aleksandr Grozin, quando acabou perdendo.



Tags