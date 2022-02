Fórmula 1 anuncia o cancelamento do GP da Rússia após ataques à Ucrânia

Em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Fórmula 1 decidiu cancelar o Grande Prêmio da Rússia da temporada 2022. A decisão foi tomada após reunião de emergência convocada pelo CEO da categoria, Stefano Domenicali, que teve a presença dos chefes de todas as equipes. Em comunicado oficial, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) informou que observa os acontecimentos em território ucraniano com tristeza e choque.

"O Campeonato Mundial da Fórmula 1 visita países ao redor de todo o mundo com uma visão positiva de unir pessoas e unificar nações. Estamos observando os acontecimentos na Ucrânia com tristeza e choque, e esperamos por uma resolução sadia e pacífica para a situação atual. Na quinta-feira de tarde a Fórmula 1, a FIA e as equipes discutiram a posição do nosso esporte e a conclusão foi que, incluindo a visão de todas as partes interessadas, será impossível realizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias", comunicou a categoria em nota.

No início da manhã de quinta-feira, 24, a FIA havia emitido comunicado informando que estava "seguindo de perto" a situação na Ucrânia. O GP da Rússia estava marcado para o dia 25 de setembro. A corrida é realizada desde 2014 em Sochi. A categoria ainda não informou o país substituto para a prova. A Turquia é a principal candidata, uma vez que o circuito de Istambul foi palco de uma etapa da temporada 2021, mas não está no calendário deste ano.

No primeiro dia dos ataques russos na Ucrânia, nesta quinta-feira feira, 24, alguns pilotos se posicionaram contra a realização do GP em território Russo. Em coletiva após os treinos de pré-temporada, Max Verstappen justificou ser errado promover uma corrida em um país em guerra. Jay Sebastian Vettel garantiu que não participaria da corrida, além de lamentar o conflito.

"A minha opinião é de que não devemos ir. Eu não vou. Acho que é errado correr naquele país. Sinto muito pelas pessoas, pessoas inocentes que estão perdendo suas vidas, sendo mortas por motivos estúpidos. Um homem muito estranho e uma liderança maluca. Pessoalmente, estou chocado e triste com o que está acontecendo. Veremos o que acontece, mas a minha decisão está tomada", disse o tetracampeão mundial.

Nesta sexta-feira, 25, acontece o último dia da primeira etapa de testes de pré-temporada no Circuito da Catalunha em Barcelona, na Espanha. A segunda bateria está marcada para os dias 10 a 12 de março. O primeiro GP desta temporada ocorre no Bahrein em 20 de março.



