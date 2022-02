Brasileiro Bruno Soares e Jamie Murray perdem decisão do Rio Open para dupla italiana

O brasileiro Bruno Soares e o inglês Jamie Murray foram derrotados na final de duplas do Rio Open, neste domingo, 20. Os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini venceram por dois sets a um, sendo 7/5, 6/7 e 10/6.

A dupla iniciou bem o confronto, mas acabou sendo derrotada no primeiro set. No segundo, Bruno e Jamie levaram a melhor, sobretudo por conta dos saques de Murray. No entanto, a dupla italiana se sobressaiu no último set e chegou a abrir 6/1 no super tiebreak, tornando difícil a reação dos adversários.

"Foi uma semana especial, com a torcida ao nosso lado, família e amigos. Só ficaria melhor se terminasse com o título", disse Bruno, de 39 anos. "Ainda me sinto muito competitivo e isso me motiva a seguir em frente. Enquanto estiver jogando nos torneios grandes e com chances de ser campeão, isso me motiva a continuar na estrada", completou.

Esta foi a terceira derrota consecutiva da dupla para Bolelli e Fognini na temporada. As outras duas ocorreram no ATP de Sydney e no Australian Open. Na semifinal, eles superaram o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers, campeões do torneio em 2020 e favoritos ao título na atual edição.

O Brasil teve representantes na final de duplas em duas edições do Rio Open - em 2014, Marcelo Melo e o espanhol David Marrero foram vice, mesmo resultado de Rogério Dutra Silva e Thomaz Bellucci em 2019. Bruno fez cinco semifinais do torneio, duas ao lado de Murray, em 2017 e 2018.

