Fortaleza BC encara União Corinthians buscando se recuperar de derrota dolorida

O Fortaleza Basquete Cearense volta a quadra neste domingo, 20, diante do União Corinthians-RS, buscando se recuperar de uma derrota dolorida para o Caxias do Sul, por 74 a 66, pelo NBB. O duelo acontece no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul/RS, às 19 horas, e terá transmissão do canal do YouTube do NBB.

Os atletas que ficaram fora do jogo contra o Caxias ainda são dúvidas para a partida, como o ala Desmond Holloway, que se recupera de uma virose, e Mãozinha e Rashaun seguem tratando uma lesão. Os demais devem estar à disposição de Alberto Bial.

O Carcalaion é o 15º colocado, com sete vitórias e 14 derrotas, e tem como objetivo ficar entre os 12 para garantir vaga nos playoffs. Para isso, uma vitória com o União Corinthians é fundamental, por se tratar de um confronto direto, já que a equipe gaúcha é a 16ª colocada, também com sete vitórias, mas com 15 derrotas, já que tem um jogo a mais.

O ala/pivô Sualisson analisou a derrota para o Caxias, mas destacou que é o momento de virar a página e pensar na vitória contra o time gaúcho, para chegar forte para os próximos dois jogos em casa.

"Falando um pouco do jogo de ontem, um jogo difícil, começamos não tão bem. Só no final do jogo emplacamos um ritmo melhor, mas a vitória não veio e era uma vitória importante para a nossa classificação. Mas agora é pensar no jogo contra o União Corinthians, já trabalhamos para esse jogo. Agora é tentar ajudar da melhor forma, ainda melhor do que foi no jogo passado para que a gente saia com a vitória e fique bem na disputa por playoffs. É concentrar e acertar as coisas que erramos nos jogos passados para tentar uma vitória aqui no Sul e depois fazer dois bons jogos em casa".

