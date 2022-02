Super Bowl: Los Angeles Rams vence Cincinnati Bengals por 23 a 20

Time da Califórnia ganhou de virada contra equipe de Ohio, mudando placar nos últimos minutos do jogo; com a vitória, Los Angeles Rams conquista seu segundo Super Bowl

Com uma dramática virada no final, o Los Angeles Rams ganhou do Cincinnati Bengals por 23 a 20 neste domingo. A vitória, em partida no SoFi Stadium, garantiu o segundo título do Super Bowl na história do time californiano.

A decisão veio quase ao fim do jogo. Faltando um minuto e 35 segundos para soar o apito, o receptor Cooper Kupp conseguiu um touchdown, dando aos Rams seu primeiro campeonato em mais de 20 anos: a equipe não vencia um Super Bowl desde 1999, quando era baseada no Missouri.

O Los Angeles Rams sucede assim o Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady, como novo vencedor da NFL. As duas equipes foram as únicas a conseguir quebrar a "maldição do Super Bowl" e ganhar o confronto em seu próprio estádio. Até a temporada passada, do ano de 2020, isso nunca havia acontecido na história da competição.



Com sede em Ohio, os Cincinnati Bengals foram a grande surpresa da temporada. Na disputa do Super Bowl, porém, a equipe foi afetada por problemas físicos do quarterback Joe Burrow, já no último quarto. Com o touchdown de Kupp, a primeira final de NFL dos tigres desde 1989 acabou rendendo um vice-campeonato.



Com informações da AFP

