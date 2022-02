Fortaleza BC recebe Bauru-SP buscando espantar má sequência no NBB

Após a derrota para o Pinheiros por 81 a 65 nessa sexta-feira, 11, o Fortaleza Basquete Cearense já volta a quadra neste domingo, 13, diante do Bauru Basquete. A partida acontece no ginásio do Centro de Formação Olímpica, às 11 horas da manhã.

O Carcalaion busca encerrar o momento ruim de quatro derrotas consecutivas e se recolocar na briga por classificação aos playoffs. Atualmente, a equipe cearense está na penúltima colocação, mas só a uma vitória do 12º colocado.

O Bauru, por outro lado, faz a quinta melhor campanha da temporada, com 13 vitórias e oito derrotas, e luta para ficar entre os quatro primeiros. No entanto, o time paulista vem de dura derrota para a Unifacisa, por 92 a 64.

Desmond Holloway, com uma virose, e Richard Granberry, com uma entorse no joelho, ficaram fora do jogo contra o Pinheiros e seguem como dúvidas para a partida deste domingo. Recém-contratado, o ala Felipe Motta ainda não foi regularizado a tempo e só deve estar pronto para estrear no duelo contra o Caxias-RS.

Assim como no jogo de sexta-feira, a partida contra o Bauru também terá o ingresso promocional, onde quem levar um quilo de alimento, pode entrar gratuitamente no setor de arquibancada. Para os outros setores, o preço varia entre R$ 30 e R$ 100. Sócios do Fortaleza têm direito a fazer check-in para o jogo sem custo extra.

O ala/pivô do Carcalaion, Sualisson, lamentou a derrota para o Pinheiros e destacou a importância de uma vitória contra o Bauru para manter a equipe viva na briga por playoffs.

"É um jogo muito importante para a gente. Infelizmente no jogo contra o Pinheiros não jogamos o que esperávamos. Queríamos uma vitória dentro de casa, mas a vitória não veio. Já trabalhamos visando o jogo contra o Bauru, que é um jogo bem diferente, às 11 horas da manhã, e acho que é entrar com tudo que nós temos para conseguir essa vitória para não se complicar lá na frente para se classificar aos playoffs. Contamos com a torcida de todo mundo".

O jogo entre Fortaleza Basquete Cearense e Bauru Basquete será transmitido no canal do Youtube do NBB, a partir das 10h40min.

