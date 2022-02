Fortaleza BC perde em casa para o Pinheiros e amarga a vice-lanterna do NBB

Com ausências de Holloway e Granberry, além do recém contratado Felipe Motta, o Carcalaion fez partida ruim e foi derrotado no CFO por 81 a 65

O Fortaleza Basquete Cearense enfrentou o Pinheiros-SP nessa sexta-feira, 11, no Centro de Formação Olímpica (CFO), e foi derrotado por 81 a 65. Foi a quarta derrota seguida do Tricolor no NBB, que deixa a equipe cearense na vice-lanterna da competição.

Para a partida, o Carcalaion teve o desfalque de dois jogadores importantes. O ala Desmond Holloway, que estava com uma virose, e o pivô Richard Granberry, com uma entorse no joelho. Felipe Motta, recém-contratado, ainda não está disponível para reforçar o time de Alberto Bial.

Morillo se destacou e foi o cestinha da partida, mas com desequilíbrio coletivo na equipe, principalmente no segundo tempo, não foi o suficiente para trazer um bom resultado para o Fortaleza BC.

O Fortaleza Basquete Cearense volta a quadra no próximo domingo, às 11 horas da manhã, de novo no CFO, contra o Bauru-SP.

O jogo

A partida começou com muito equilíbrio, com ambas as equipes mantendo aproveitamentos parecidos no primeiro quarto. Mãozinha e Pedro Lobo fizeram sete pontos cada um e ajudaram o Tricolor a terminar o primeiro quarto com a vantagem de 20 a 17.

No segundo quarto, Morillo cresceu de produção e foi responsável por metade dos pontos do Carcalaion no período. Mas guiados por Coleman, o Pinheiros conseguiu uma excelente reação e levou o jogo para o intervalo em 34 a 34.

O Pinheiros voltou melhor para o terceiro quarto, aproveitando fragilidade na defesa do Fortaleza Basquete Cearense, e conseguindo uma excelente média no garrafão, abriu nove pontos de vantagem. O Carcalaion pouco produziu no período, e contou com a individualidade de Morillo para permanecer vivo no jogo.

Com uma boa vantagem de 56 a 47, o Pinheiros chegou no último quarto jogando no erro do Fortaleza. A equipe tricolor até conseguiu esboçar uma reação no início do quarto, mas não conseguiu manter um bom aproveitamento nos arremessos, e viu o Pinheiros abrir vantagem novamente para vencer o jogo por 81 a 65.

