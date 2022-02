Com campanhas surpreendentes, Bengals e Rams decidem Super Bowl LVI neste domingo

O narrador dos canais ESPN, Ari Aguiar, falou com o Esportes O POVO para trazer um panorama sobre a partida e os principais destaques do jogo mais importante da temporada do futebol americano

Neste domingo, 13, acontece a 56ª edição do Super Bowl, que é a grande decisão da principal liga de futebol americano do planeta, a National Football League (NFL). A partida será disputada em Los Angeles, no Sofi Stadium, entre Cincinatti Bengals e Los Angeles Rams.

Um dos principais destaques das edições mais recentes do Super Bowl tem sido o show do intervalo, onde uma pocket show é realizado entre os dois tempos das partidas com uma super produção. Neste ano, a atração será inteiramente com artistas consagrados do hip-hop: Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Dr. Dre e Mary J. Blige.

Para chegar até esse duelo, as duas equipes surpreenderam e passaram por cima de favoritos. Os Bengals terminaram a temporada regular com a quarta melhor campanha da conferência americana (AFC), com 10 vitórias e 7 derrotas. Nos playoffs, venceram o Las Vegas Raiders (26-19), o Tennessee Titans (19-16) e conquistaram o título da AFC com uma vitória sobre o favorito Kansas City Chiefs, da jovem estrela Patrick Mahomes, na prorrogação, por 27 a 24.

Já os Rams finalizaram a temporada regular com 12 vitórias e cinco derrotas, com a quarta melhor campanha da conferência nacional (NFC). Nos playoffs, passaram por cima do Arizona Cardinals no wild card (34-11), depois eliminaram o atual campeão, o Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady (30-27), e conquistaram a NFC ao derrotar o San Francisco 49ers por 20 a 17.

O narrador dos canais ESPN, Ari Aguiar, falou ao Esportes O POVO sobre o que esperar da partida, destacando a força da linha defensiva dos Rams e a qualidade de Joe Burrow, quarterback dos Bengals.

"É a primeira vez que dois times ranqueados em quarto ou menor chegam ao Super Bowl, então é um confronto surpreendente. O grande desafio dos Bengals é parar essa linha defensiva dos Rams, que é uma das melhores da NFL. Eles tiveram mais de 50 sacks durante a temporada e o Burrow foi sacado 51 vezes, então é um time que pressiona bastante o quarterback contra um time que não consegue proteger o seu quarterback. Mas o Burrow provou contra Tennessee, que mesmo sacado nove vezes ele é capaz de ganhar jogo, mas o time dos Rams tem mais armas ofensivas que o Tennessee Titans. Então é uma grande incógnita o que vai acontecer domingo nesse duelo".

Ari falou também para ficar de olho no quarterback dos Bengals, que em sua segunda temporada de NFL, leva um time que havia sido o último colocado em 2019 ao Super Bowl na temporada 2021.

"Tem um hype muito grande em cima do Joe Burrow porque ele está no segundo ano de NFL. No primeiro ano ele machucou na semana 10 e teve uma contusão séria no ligamento cruzado do joelho e teve uma recuperação difícil até a intertemporada de 2021. E aí ele volta e o Cincinatti vai para o Super Bowl. A gente tem que lembrar que ele foi a primeira escolha do draft em 2020 e o time que tem a primeira escolha é o time que tem a pior campanha no ano anterior. Então o Cincinatti teve a pior campanha em 2019, em 2020 seleciona o Joe Burrow e em 2021 eles chegam ao Super Bowl. Então é uma história incrível".

O Super Bowl LVI terá transmissão da Rede TV, ESPN 2 e Star Plus. O kickoff está marcado para as 20h30min deste domingo, 13.

