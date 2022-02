Fortaleza BC enfrenta o Pinheiros em busca de 1ª vitória no returno do NBB

No reencontro com a torcida, Carcalaion tenta quebrar sequência negativa de quatro derrotas consecutivas. Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 11, às 20h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO)

Após mais de um mês desde o último confronto dentro de casa, o Fortaleza Basquete Cearense (FBC) reencontra o seu torcedor nesta sexta-feira, 11, às 20h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO), onde enfrenta o Pinheiros-SP, em jogo válido pela temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). O Carcalaion tenta quebrar a sequência negativa de quatro derrotas consecutivas na Liga e voltar à zona de classificação para os playoffs.

Ainda em busca de afirmação na Liga, o time cearense ainda não venceu no segundo turno e caiu para a 14ª colocação na tabela de classificação. A equipe tricolor acumulou seis vitórias e 12 derrotas em 18 jogos no certame, com 24 pontos conquistados. Já o Pinheiros soma 30 pontos e ocupa a oitava posição, com nove triunfos e 12 reveses em 21 partidas.

"Estamos sedentos por bons resultados. Nós já conseguimos ver nossa equipe jogando basquete dentro dos conceitos que acreditamos que seja os melhores para nosso time. Esperamos que isso seja reproduzido no jogo contra o Pinheiros. No turno, fomos completamente dominados pelo adversário. Queremos que seja inversamente proporcional desta vez", ressaltou Alberto Bial, treinador do escrete vermelho-azul-e-branco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o duelo contra os paulista, Bial deve contar com praticamente todo o elenco à disposição. A única dúvida para o confronto é o pivô Richard Granberry. O atleta norte-americano sofreu um entorse no joelho esquerdo e será reavaliado para saber se tem condições de jogo. Novo reforço da equipe, o ala-armador Felipe Motta ainda não foi regularizado e não enfrenta o Pinheiros.



Para esta partida, o FBC aderiu a campanha Mesa Brasil, do Sesc, e disponibilizou entrada gratuita para o setor de arquibancada, mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível. No demais setores, os preços dos ingressos variam entre R$ 30 (meia-entrada Premium) e R$ 100 (Área VIP). Sócios-torcedores e menores de 12 anos terão acesso gratuito em qualquer setor do ginásio.

Assim como já ocorreu nos jogos anteriores, será necessário o uso de máscara e apresentação do passaporte de vacinação para ter acesso ao CFO. O duelo entre as equipes não terá transmissão com imagens, mas o torcedor que não for ao ginásio pode acompanhar às estatísticas da partida em tempo real no site oficial da Lina Nacional de Basquete (LNB).

Tags