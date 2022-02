Fortaleza BC sofre virada e é derrotado pelo São Paulo por 73 a 62 no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) voltou à quadra na noite desta segunda-feira, 7, para enfrentar o São Paulo-SP, no Ginásio do Morumbi, na capital paulista. Após ótimo início de jogo, o Carcalaion chegou a ficar com 12 pontos de vantagem no segundo quarto, mas assim como no duelo do primeiro turno, a equipe cearense caiu de produção na etapa final, sofreu a virada e acabou derrotada pelo atual vice-campeão da Liga por 73 a 62.

Com o resultado, o escrete tricolor chegou à 12ª derrota em 18 jogos disputados na competição e ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, com apenas 33,3% de aproveitamento. Já a equipe paulista segue na quarta colocação da Liga, com 14 vitórias em 20 partidas e 70% de aproveitamento.

O time comandado por Alberto Bial aproveitou o período de quase duas semanas de treinos e impôs um ritmo intenso de jogo no primeiro tempo do confronto. Sob o brilho do ala Mãozinha, melhor atleta do tricolor cearense em quadra, com 14 pontos e 19 rebotes, o Carcalaion foi superior no jogo e venceu os dois quartos iniciais com parciais de 18 a 12 e 21 a 20, e foi para o intervalo da partida com vantagem de sete pontos: 39 a 32.

O cenário no segundo tempo da partida foi o mesmo do jogo do primeiro turno entre as equipes. Com destaque para as atuações do alas Marquinhos e Shamell, o Tricolor Paulista teve bom aproveitamento nas cestas de três pontos (4/10) e tomou o controle do confronto ao vencer o terceiro quarto por 23 a 11. Sem forças para reagir no último quarto, o Fortaleza BC acabou dominado pelos donos da casa, que venceram o quarto período por 18 a 12 e fecharam o placar em 73 a 62.

O próximo compromisso do Carcalaion pelo NBB será contra o Pinheiros-SP, na próxima sexta-feira, 11, às 20h30min, no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO). O clube paulistano também será o próximo adversário do São Paulo. As equipes se enfrentam no dia 15, às 20 horas, no ginásio poliesportivo H. Villaboim, em São Paulo (SP).

