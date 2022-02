Fortaleza BC visita o São Paulo e tenta melhorar desempenho como visitante no NBB

Com apenas uma vitória fora de casa na competição, Carcalaion volta a quadra após brecha no calendário e busca reabilitação depois duas derrotas seguidas

Após mais de dez dias desde que entrou em quadra pela última vez, na derrota, fora de casa, para a Unifacisa-PB, por 95 a 68, o Fortaleza Basquete Cearense (FBC) volta às quadras, mais uma vez, como visitante. O Carcalaion encara o São Paulo, às 20 horas, no ginásio do Morumbi, nesta segunda-feira, 7.

O embate de tricolores terá transmissão ao vivo no canal do NBB no YouTube. No confronto entre as duas equipes no primeiro turno, o Carcalaion saiu derrotado de quadra, mesmo após abrir 18 pontos de vantagem no placar. A partida terminou em 81 a 68 para o Tricolor Paulista.

Na 12ª colocação, o Fortaleza BC ocupa a última posição que garante participação nos playoffs da competição. Para sair de quadra com um resultado positivo, o Tricolor Cearense precisa romper com o seu atual desempenho como visitante na liga. Em nove jogos disputados longe da capital cearense, a equipe saiu derrotada em oito oportunidades.

A única vitória conquistada como visitante na atual temporada aconteceu há pouco menos de um mês, quando o Fortaleza BC bateu o Cerrado-DF, por 126 a 122, em jogo histórico, marcado por quatro prorrogações.

Além de superar o próprio retrospecto negativo, o Carcalaion precisará quebrar o bom desempenho do São Paulo como mandante. O Tricolor do Morumbi venceu os últimos sete jogos que disputou dentro de seus domínios. A última derrota dos paulistas atuando em casa aconteceu há mais de três meses, em 26 de outubro, quando perderam para o Cerrado-DF por 78 a 76.

O armador do Fortaleza BC, Matheus Eugenius, reconhece a dificuldade do confronto, mas acredita no potencial do grupo que compõe o elenco do Tricolor Cearense.

"A expectativa é grande, a gente sabe que é um jogo difícil, um jogo duro. É uma equipe que vem de diversos campeonatos, temos que redobrar a nossa atenção para fazer uma boa partida e buscar o resultado positivo", declarou.

Já o pivô do time cearense, Ralfi, comemora o fato do grupo voltar a estar completo, depois de desfalques nas últimas rodadas por casos de Covid-19.

"Estamos com o grupo completo depois de muito tempo. Isso é muito bom pra gente, graças a Deus tá todo mundo inteiro. É um jogo muito difícil, fora de casa, mas acredito que vamos fazer um grande jogo lá", finaliza.

