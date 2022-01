Felipe Ribeiro deixa Fortaleza BC rumo à Itália e agradece: "Sempre será minha casa"

O pivô Felipe Ribeiro se despediu nesta quarta-feira, 25, do Fortaleza Basquete Cearense. O jogador rescindiu o contrato com o Carcalaion para assinar com um time italiano, conforme apurou o Esportes O POVO. Em publicação nas redes sociais, o jogador agradeceu ao clube e à torcida pelos dez anos que atuou no basquete cearense.

"Muito obrigado aos meus treinadores, fisioterapeutas, diretores, companheiros de equipe, patrocinadores e apoiadores, sem vocês nada seria possível. Meu agradecimento especial vai a todos torcedores, que em 10 anos me fizeram sentir em casa, quero ficar no coração de cada um de vocês, seja por uma cesta, um rebote, uma vitória ou uma ação social. Fortaleza sempre será minha casa. Obrigado aos meus amigos cearenses, levo cada um de vocês dentro do meu coração", agradeceu.

Sobre o assunto De olho nos playoffs, Fortaleza BC estreia no 2º turno do NBB contra a Unifacisa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Natural de Santa Rita do Sapucaí-MG, o jogador surgiu no basquete profissional sem passar pelas categorias de base. Fez teste no Tênis Clube de Campinas, onde ficou durante um ano e meio. Sem espaço na equipe, procurou um clube menor e passou a integrar o Olaria-RJ. Na época, morava debaixo da arquibancada e recebia ajuda de custo. Depois de um ano, voltou para Campinas, mas não conseguiu vaga em times profissionais.

O pivô passou a jogar em campeonatos universitários para ganhar bolsa. Quando estava com 21 anos, foi contratado pelo Sport-PE. No entanto, no terceiro treino foi mandado embora. Ele, então, retornou para São Paulo e foi jogar na Unip (Universidade Paulista). Com 22 anos, disputou o Campeonato Paulista e foi eleito revelação do torneio junto com Marcelinho Huertas. No ano seguinte, foi contratado pelo Bauru-SP.

Felipe Ribeiro conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. O atleta também jogou na seleção brasileira, participou de todas as edições do Novo Basquete Brasil (NBB). Ele chegou ao Basquete Cearense em 2012, onde se tornou ídolo. Na atual temporada, marcou 15 pontos, deu três assistências e foi responsável por 18 rebotes.



Tags