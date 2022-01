Em primeiro jogo no 2° turno do NBB, Fortaleza BC é derrotado pelo Unifacisa

É a sexta derrota do Fortaleza BC para o Unifacisa em seis jogos na história do confronto entre os times no NBB; resultado deixa a equipe temporariamente fora da zona para os playoffs

Em primeiro jogo do segundo turno no NBB, O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) foi derrotado pelo Unifacisa por 95 a 68 na noite desta quarta-feira, 26, em partida disputada na Arena Unifacisa, em Campina Grande-PB. O resultado colocou o Carcalaion temporariamente fora da zona para os playoffs, na 13° posição da tabela.

A equipe contou com o retorno dos atletas Sualisson, Holloway, Granberry e Morillo, que ficaram de fora da última partida contra o Brasília por testarem positivo para Covid-19. Sem o pivô Felipe Ribeiro, que deixou a equipe após 10 anos para atuar no basquete italiano, o Fortaleza BC sofreu com a desatenção no primeiro tempo e viu o adversário abrir larga vantagem e administrar a vitória até o final.

Sobre o assunto Litoral cearense será ponto de largada do Rally Cerapió 2022

Brasileira Bia Haddad faz história e vai às semifinais do Aberto da Austrália

Felipe Ribeiro deixa Fortaleza BC rumo à Itália e agradece: "Sempre será minha casa"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em começo ruim, o Fortaleza BC viu o time da casa abrir vantagem rapidamente. Enquanto a equipe de Alberto Bial aproveitava muito mal as bolas de três no início da partida, o adversário foi eficiente na mesma jogada, tendo um aproveitamento de 55,6% contra 33,3% do Tricolor. O Carcalaion até conseguiu equilibrar no decorrer do quarto, mas foi para o segundo período derrotado por 20 a 15.

O segundo quarto iniciou mais parelho, mas logo a equipe de Campina Grande se impôs no jogo e foi para o intervalo vencendo por 44 a 28. Aproveitando o mesmo espaço deixado pelo Fortaleza BC no primeiro período, o Unifacisa novamente teve oportunidades para converter cestas de três e ampliar a vantagem de cinco para 16 pontos.

Com melhor aproveitamento nas cestas, o Fortaleza BC equilibrou a partida no terceiro quarto, mas não o suficiente para diminuir a vantagem dos donos da casa, e foram para o último período derrotados por 69 a 51. Sualisson e Mãozinha foram responsáveis por 19 dos 23 pontos da equipe cearense neste tempo.

Sem manter o mesmo ritmo dos 10 minutos anteriores, o Carcalaion praticamente assistiu ao Unifacisa jogar e foi derrotado por 95 a 68. A derrota coloca o time na 13° colocação na tabela, fora da zona para os playoffs. A equipe de César Máximo agora soma 10 vitórias no NBB e sobe para a quinta posição.

Este foi o sexto confronto entre as equipes nordestinas na história do NBB e o sexto triunfo do Unifacisa. No primeiro turno, a equipe de Campina Grande havia vencido por 72 a 71 no ginásio CFO.

O destaque do jogo foi o ala Kevin Crescenzi, que foi o cestinha com 20 pontos. O ala Antonio também realizou uma grande partida, com 100% de aproveitamento nas bolas de três, fundamental para a vitória dos donos da casa. Pelo Carcalaion, Sualisson foi o maior pontuador, com 14 cestas convertidas.

O próximo jogo do Fortaleza BC no NBB será no dia 7 de fevereiro, quando a equipe irá ao Ginásio do Morumbi para encarar o São Paulo, às 20 horas. Já o Unifacisa também enfrentará o São Paulo fora de casa, no dia 5, às 18 horas.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags