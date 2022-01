De olho nos playoffs, Fortaleza BC estreia no 2º turno do NBB contra a Unifacisa

Após o hiato de duas semanas para a disputa da Copa Super 8, o Fortaleza Basquete Cearense (FBC) volta à quadra nesta quarta-feira, 26, às 19h30min, diante da Unifacisa-PB. A partida, válida pela estreia das duas equipes no segundo turno da temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), será disputada na Arena Unifacisa, em João Pessoa (PB).

O período de interrupção de jogos durante os dois turnos permitiu ao treinador Alberto Bial comandar preparação intensa nos 15 dias de treinos antes do duelo contra os paraibanos. O técnico do escrete tricolor deve contar com todos os atletas para o confronto.

Thális Braga, presidente do FBC, falou sobre a expectativa para a estreia da equipe no returno da Liga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A expectativa é a melhor possível, já que o Bial poderá contar com o plantel inteiro. O time voltou aos treinamentos desde muito cedo. O sentimento é muito positivo, mas sabemos que a nossa missão é difícil. Seguimos rumo a uma boa classificação aos playoffs, sempre em busca das melhores posições", disse o mandatário do Carcalaion em material divulgado pela assessoria do clube.

Ainda em busca de afirmação na Liga, o Carcalaion oscilou no primeiro turno e ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação da competição, última posição que garante vaga na fase de playoffs do NBB. A equipe tricolor acumulou seis vitórias e dez derrotas em 16 jogos no certame, com 22 pontos conquistados.

Já os rivais desta quarta-feira, estão em situação mais confortável e ocupam a sexta colação. Nas mesmas 16 partidas, a Unifacisa conquistou nove triunfos e sete reveses, somando 25 pontos. A posição na tabela de classificação garantiu a equipe de João Pessoa na Copa Super 8. Os paraibanos foram derrotados pelo Minas Tênis Clube na fase de quartas de finais do torneio.

A partida entre Unifacisa e Fortaleza BC terá transmissão ao vivo do canal oficial da Liga Nacional de Basquete (LNB) no YouTube.

Tags