Brasileiro Bruno Soares é eliminado na disputa por duplas do Aberto da Austrália

Bruno Soares e Jamie Murray encerraram a sua campanha no Aberto da Austrália nas oitavas de final do torneio

O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray encerraram a sua campanha no Aberto da Austrália nas oitavas de final do torneio. Os cabeças de chave foram superados pelos italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini por 3 a 6, 7 a 6 e 6 a 3, em 2h32min de partida.

"Jogo duríssimo hoje. Jogamos super bem e dominamos por dois sets. Eles conseguiram sobreviver ali no segundo o tempo inteiro. No tie-break, jogamos melhor e até tivemos um match point, mas faltou um pouquinho de sorte na hora de fechar. No início do terceiro set, também tivemos chances de quebra, mas eles acabaram salvando bem, estavam inspirados e levaram no final", resumiu o brasileiro.

Bruno contraiu a influenza durante a pré-temporada, o que comprometeu sua preparação para o primeiro Grand Slam do ano. Contente com a campanha no torneio, o brasileiro já está de olho nos próximos passos.

"Hoje, acabou escapando, mas acho que foi uma boa campanha depois de tudo o que me aconteceu no pré-Austrália. Agora, é voltar para casa, descansar e me preparar para o Rio Open, que será o meu próximo torneio", completou.

