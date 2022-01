Alagoana radicada em Fortaleza, Neide Sabino é campeã Sul-Americana de Vôlei de Praia

Em final realizada na noite do último domingo, 16, as brasileiras Neide Sabino e Ângela Lavalle derrotaram a dupla chilena na final pelo placar de 2 sets a 0

A atleta alagoana radicada em Fortaleza, Neide Sabino, foi campeã da terceira etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia no último domingo, 16, em Montevidéo, Uruguai. A jogadora da AYO Team fez dupla com a brasiliense Ângela Lavalle. Elas venceram todos os cinco jogos da competição, que aconteceu entre os dias 14 a 16 de janeiro. O torneio foi a terceira de sete etapas, mais a final que será disputada no Brasil, em maio.

No primeiro dia de competição, as brasileiras venceram a dupla colombiana, Yaleny e Diana, por 2 sets a 0. No sábado pela manhã, Neide e Ângela bateram as chilenas Fran e Chris e garantiram a vaga para a fase de quartas de final. Pelo período da tarde, elas enfrentaram as argentinas Najul e Peralta e derrotaram as hermanas por 2 sets a 1, avançando para as semifinais do circuito.

Na semifinal disputada no domingo pela manhã, a dupla superou as atletas da Colômbia, Yuly e Margarita, por 2 sets a 0 e reencontraram as chilenas Fran e Chris, dessa vez pela final do torneio. Sem muito trabalho, as brasileiras tiveram uma noite inspirada e venceram as adversárias por 2 sets a 0 e garantiram o título da terceira etapa do Circuito Sul-americano de Vôlei de Praia.

Natural de Alagoas, Claudinere Bento Sabino, ou simplesmente Neide Sabino, começou a jogar vôlei aos 15 anos de idade e agora conquista pela sexta vez a etapa do Circuito Sul-Americano. Atleta da AYO Fitness Club, em Fortaleza, a jogadora acumula conquistas em sua trajetória no esporte, entre elas a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de Praia, em 2011.

Diretora da AYO, Sasha Reeves comenta sobre a parceria com a atleta radicada no Ceará e o desenvolvimento no esporte local.

“Estamos muito felizes com o resultado da Neide, que trouxe a medalha dourada para cá. É muito gratificante porque nós vemos sempre nossos atletas dando o máximo nos treinos e são recompensados nas competições. É uma parceria de mão dupla. A AYO está sempre fornecendo apoio e toda a estrutura necessária para os atletas e desenvolvimento do esporte cearense”, disse Sasha.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

