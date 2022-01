Ceará estreia contra o Magnus na Supercopa de Futsal, veja confrontos

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou neste sábado, 8, as datas, os horários e o local da Supercopa de Futsal 2022, cujo campeão conquista uma vaga na Libertadores. A competição será disputada na cidade de Cascavel (PR) entre os dias 16 a 19 de fevereiro, no Ginásio da Neva, e terá o Ceará como representante cearense.

A Supercopa reúne os campeões das quatro maiores competições regionais do país em 2021. O Alvinegro conquistou a vaga na competição após ter conquistado o título histórico da Copa do Brasil em 2021, ao derrotar o Jaraguá-SC na final. O ASEC-PE, foi o campeão da Copa do Nordeste. Já o Magnus Futsal-SP garantiu a vaga com o triunfo na Taça Brasil, e o Cascavel-PR, dono da casa, confirmou presença com o troféu da Liga Nacional.

O Campeonato será disputado em um grupo único com as quatro equipes, onde todos jogam contra todos. Os dois primeiros colocados disputam a final pelo título e uma vaga na Copa Libertadores de Futsal. Veja a tabela com as datas.

1ª Rodada - 16/02

Magnus x Ceará - 17h

Cascavel x ASEC - 19h

2ª Rodada - 17/02

Ceará x ASEC - 17h

Cascavel x Magnus - 19h

3ª Rodada - 18/02

ASEC x Magnus - 17h

Cascavel x Ceará - 19h

Final - 19/02



1ª Colocado x 2ª Colocado

