Ceará anuncia Davi Mendonça como novo técnico do time de futsal

O Ceará anunciou nesta terça-feira, 28, o novo técnico do time de futsal para a temporada. Davi Mendonça chega para substituir Deividy Hadson na equipe alvinegra. O Vovô irá disputar Copa Estado, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Supercopa, Copa do Nordeste e Taça Brasil Divisão Especial no ano de 2022.

Davi chega após duas temporadas a frente do Itaporanga-SE. Formado em Educação Física, o treinador de 31 anos foi responsável por levar o time sergipano a uma inédita participação na Copa do Brasil, onde o time foi até as quartas de final, sendo eliminado justamente pelo Vovô.

Com dez anos de carreira, em entrevista ao site oficial do clube, o técnico se descreveu feliz pela oportunidade. “É uma realização de um sonho trabalhar no Ceará. Quando nós tivemos a oportunidade de confrontar na Copa do Brasil eu pude ver o tamanho do clube e eu fico muito feliz em ter com aquele confronto mostrado um pouco do meu trabalho. Espero ser tão feliz no Ceará como eu fui em Itaporanga e minha expectativa é a melhor possível e eu estou indo para mostrar aquilo que tenho de melhor, que é o meu trabalho e minha entrega diária”, disse.

