Fortaleza Basquete Cearense visita o Flamengo no último compromisso do ano pelo NBB

Carcalaion tenta primeira vitória como visitante na Liga em duelo diante do Rubro-Negro carioca; partida está marcada para esta terça-feira, 21, às 20 horas, no ginásio Maracanãzinho

Em busca da primeira vitória fora de casa na temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense visita o Flamengo-RJ na noite desta terça-feira, 21, às 20 horas, no ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto, válido pela nona rodada da Liga, é o último da equipe cearense neste ano.

Para o duelo contra o Rubro-Negro, o técnico Alberto Bial não poderá contar com o armador Eugeniusz. O jogador cumprirá a segunda partida de suspensão da punição de dois jogos por ser expulso em uma partida da temporada passada, quando ainda atuava pelo São Paulo. Fora do duelo contra o Minas, o ala Sualisson trata um desconforto na perna e ainda é dúvida para o confronto. Recuperado de um entorse no tornozelo, o ala Rashaun estará à disposição do escrete tricolor.

Com a derrota para o Minas Tênis Clube no último domingo, 19, o FBC caiu duas posições na competição e ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação, com 15 pontos e apenas 36,4% de aproveitamento. O Carcalaion acumula quatro vitórias e sete derrotas em 11 jogos na Liga. Já o Flamengo vem de vitória sobre a Unifacisa-PB e é vice-líder do NBB, com dez triunfos e apenas dois reveses em 12 partidas disputadas. A equipe carioca tem 83,3% de aproveitamento.

Após o triunfo sobre a equipe paraibana, Gustavo de Conti, técnico do Flamengo, projetou um duelo complicado contra o Fortaleza.

"Agora nós estamos pensando apenas no Fortaleza. É um time que ataca muito e tem jogadores muito perigosos. Todos podem arremessar de três, bater para dentro. É um time com potencial ofensivo muito grande, e o nosso desafio vai ser tentar baixar a média de pontos deles, chegar ao que foi hoje com Unifacisa, ou até menos. O que a gente fez hoje no primeiro tempo foi muito bom defensivamente. É um desafio grande, mas temos que tentar para conseguirmos a vitória", disse o treinador.



A partida entre Flamengo e Fortaleza BC terá transmissão ao vivo no canal de TV por assinatura Fox Sports e na Fla TV, canal oficial da equipe carioca no YouTube. Após o duelo desta terça-feira, o Carcalaion fará uma pausa de duas semanas e só volta às quadras no dia 3 de janeiro, quando enfrenta o Rio Claro Basquete-SP, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

