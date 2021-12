Ana Marcela é prata em Abu Dhabi e garante o título do Circuito Mundial de Maratona Aquática

Ana Marcela Cunha conquistou nesta quinta-feira seu quinto título do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas da Fina. A nadadora foi vice-campeã da etapa de Abu Dhabi, resultado suficiente para garantir o feito.

A atleta, campeã olímpica na Maratona Aquática de Tóquio, nadou apenas três das quatro etapas realizadas nesta temporada. Ana Marcela venceu duas e, com a prata desta quinta-feira, terminou empatada no ranking com a francesa Oceane Cassignol, com 2.300 pontos. Com o empate, ambas as nadadoras dividem o título.

Na prova desta quinta-feira, a baiana completou os 10 km com o tempo de 1h58m19s30. A campeã da etapa foi a alemã Leonie Beck e o bronze foi para a holandesa Sharon Van Rouwendaal. Viviane Jungblut terminou a prova na 26ª colocação. Na prova masculina, Allan do Carmo terminou em 33º, Diogo Villarinho em 41º e Bruce Hanson, em 50º.

A prova de Abu Dhabi encerra a temporada de Ana Marcela, que já inicia novo ciclo olímpico para 2024.

