Mercedes anuncia recurso após FIA rejeitar protestos em GP de Abu Dhabi

A segunda reclamação de Mercedes contra o resultado do GP de Abu Dabi de F1, no qual Max Verstappen (Red Bull) se sagrou campeão mundial, foi rejeitada pelos comissários de corrida neste domingo, 45 minutos depois da primeira, segundo documentos oficiais.

Embora a Mercedes tenha mostrado intenção de recorrer a rejeição de sua segunda reclamação, que dizia respeito à forma como ocorreu o fim do tempo do safety car. De acordo com o ponto do regulamento invocado pela Mercedes, a largada da corrida teria ocorrido uma volta antes do que deveria.

Os comissários consideraram que "embora o artigo (em questão) possa não ter sido totalmente aplicado", o artigo seguinte do regulamento "foi imposto" ao prever que a mensagem "o safety car retorna no final dessa volta" se aplica imediatamente quando é enviado pela direção da corrida.

A Mercedes exigiu "que os comissários remediassem a situação modificando a classificação para refletir as posições no final da penúltima volta", disseram os comissários. Mas "esta é uma medida que encurtaria a corrida retrospectivamente e, portanto, não é apropriada."

A equipe alemã alegava, com a primeira reclamação, que Verstappen ultrapassou seu piloto Lewis Hamilton durante o período do veículo de segurança no final do GP, algo que os regulamentos proíbem.

Em sua decisão, os comissários avaliaram que "embora o carro 33 (de Verstappen) estivesse se locomovendo em um determinado momento durante um período muito curto, ligeiramente à frente do carro 44 (de Hamilton), em um momento em que os dois veículos estavam acelerando e freando, ele voltou atrás do carro 44 e não estava na frente quando o período do safety car terminou".

Verstappen ultrapassou Hamilton nessa última volta e conquistou a vitória e o título mundial.