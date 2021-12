Verstappen supera Hamilton e conquista pole do GP de Abu Dhabi

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position neste sábado no último Grande Prêmio da temporada de Fórmula 1, em Abu Dhabi, à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), seu adversário na disputa do campeonato, em que estão empatados em pontos.

Quem pontuar mais no domingo será o campeão mas se eles ainda terminarem empatados (se um for 9º e o outro 10º com a volta mais rápida, marcando dois pontos cada, ou se nenhum deles pontuar, terminando fora do Top 10, ou abandonar), Verstappen conquistará o título por ter mais vitórias nesta temporada.

"É uma sensação incrível. Definitivamente fizemos o carro progredir nos treinos classificatórios", disse Verstappen. "Estou muito feliz com isso. Era o que eu queria, mas não foi fácil com a boa forma que a Mercedes mostra. Estou ansioso pelo domingo, que é o dia importante", explicou o holandês.

Hamilton felicitou Verstappen pela "grande volta que realizou"."Simplesmente não conseguimos competir com aquele tempo no final", disse o britânico. "A última volta foi boa e limpa, mas não consegui ir mais rápido. Não consegui bater o tempo que ele fez hoje. Ele merece totalmente a pole. De qualquer forma, estamos na primeira fila da largada, com pneus diferentes. É bom saber que posso vê-lo na largada", acrescentou Hamilton.

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, reconheceu que a Red Bull tem uma vantagem de "1-0", mas nem tudo está perdido. "Acho que ele (Hamilton) vai ficar bravo e isso é bom para sua motivação amanhã. É uma longa corrida e Lewis Hamilton está no carro", acrescentou Wolff, buscando ser otimista.

É verdade que nada está decidido. Os dois rivais não vão largar com os mesmos pneus, o que representa duas estratégias diferentes. Verstappen poderá se lançar melhor na largada, graças aos seus pneus macios, mas estes sofrerão um desgaste mais rápido do que os médios de Hamilton.

Para esta final decisiva, Hamilton e Verstappen estão empatados com 369,5 pontos cada, algo que não acontecia desde 1974. O britânico, que venceu as últimas três corridas, parece estar em um bom momento, embora o holandês seja o primeiro na maioria dos GPs vencidos (nove contra oito neste ano).

Mercedes e Red Bull também disputam o título de construtores. A escuderia alemã é favorita com 28 pontos de vantagem e um máximo de 44 disponíveis. O britânico Lando Norris (McLaren) ficou com a terceira posição na pole à frente do segundo Red Bull, o mexicano Sergio Pérez. O espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) e a segunda Mercedes, do finlandês Valtteri Bottas, apenas sexto colocado, vão largar da terceira fila neste domingo, às 17h locais (10h de Brasília).

Completam o Top 10 o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o japonês Yuki Tsunoda (AlphaTauri), o francês Esteban Ocon (Alpino) e o australiano Daniel Ricciardo (McLaren).

O circuito Yas Marina teve domínio da Mercedes entre 2014 e 2019, com seis poles e seis vitórias. Mas em 2020, Verstappen surpreendeu ao conquistar a pole e vencer a corrida. Esete ano ainda tem um elemento de incerteza: o traçado foi modificado com o objetivo de ser mais rápido e mais propício para ultrapassagens.

O circo da F1 vai se despedir do finlandês Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), que se aposenta após 19 temporadas, desde 2001, e um título mundial com a Ferrari em 2007. O finlandês largará em décimo oitavo lugar no grid.

Grid de largada:



1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

3ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

5ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

6ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

7ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

8e fila:

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

9ª fila:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

10ª fila:

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

