Hamilton lidera terceiro treino livre do GP de Abu Dhabi; Verstappen fica em 2º

Sessão de treinos livres do GP de Abu Dhabi foi realizada na manhã deste sábado, 11

Lewis Hamilton foi o piloto mais rápido da terceira sessão de treinos livres do GP de Abu Dhabi, realizada na manhã deste sábado. O britânico voltou a superar Max Verstappen e fez o tempo de 1min23s274, o melhor do final de semana.

O holandês foi 0s214 mais devagar e ficou na segunda colocação, com 1min23s488. Na sequência, Valtteri Bottas terminou em terceiro, com 1min24s025, e Sergio Perez concluiu na quarta posição, com 1min24s047.

Com o melhor tempo no terceiro treino livre, Hamilton repete o feito alcançado na segunda sessão. O britânico também foi o mais rápido no último treino de sexta, enquanto Verstappen ficou apenas em quarto.

Esta foi a última sessão de treinos livres antes da classificação. O grid de largada será definido ainda neste sábado, às 10 horas (de Brasília).

