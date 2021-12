Fortaleza Basquete Cearense abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Corinthians

Os bilhetes para a partida estão sendo comercializados na bilheteria virtual e nas lojas físicas do clube, com preços que variam de R$ 20 a R$ 100

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou, nesta sexta-feira, 10, o check-in de sócios-torcedores para o confronto diante do Corinthians, pelo NBB. A partida acontece neste sábado, 11, no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 16h10.



O check-in é liberado por ordem de prioridade com base nos planos. Adimplentes dos planos Conselheiro, Proprietário e Leão do Pici podem confirmar presença a partir das 10 horas. Quem paga o Leão de Aço, consegue fazer o check-in a partir das 14 horas. Sócios do Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera, podem garantir seus lugares às 16 horas.



Os ingressos para o jogo também já estão à venda através da bilheteria virtual e das lojas Leão 1918, com preços que variam de R$ 20 a R$ 100. Os bilhetes custam R$ 20 (inteira Setor Superior), R$ 60 (inteira Setor Premium), R$ 100 (inteira Área Vip).



A entrada é gratuita para menores de 12 anos. As crianças podem ocupar os setores de arquibancada e cadeira premium, sendo necessário apresentar um documento oficial. O jogo terá torcida única.



Para ter acesso ao ginásio, é necessário estar com o ciclo de vacinação completo com as duas doses ou dose única, com exceção de menores de 12 anos, que não precisam apresentar comprovante de imunização. Todos precisam usar máscaras cirúrgicas, pff2 ou n-95.

