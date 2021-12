Em busca da 2ª vitória consecutiva no NBB, Fortaleza BC recebe o Corinthians no CFO

Carcalaion tenta repetir dobradinha que rendeu as duas primeiras vitórias na Liga. Jogando mais uma vez com o apoio do seu torcedor, equipe de Alberto Bial enfrenta o Timão neste sábado, 11, às 16h10min

Após vencer o Paulistano-SP em jogo emocionante na última quinta-feira, 9, o Fortaleza Basquete Cearense (FBC) volta à quadra na tarde deste sábado, 11. Em busca da segunda vitória consecutiva na temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion recebe o Corinthians-SP, às 16h10min, novamente no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em jogo válido pela décima rodada da Liga.

O Tricolor se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 10, no CFO, onde realizou o único treino antes do jogo deste sábado. Para o duelo contra o Timão, o treinador Alberto Bial tem dois desfalques confirmados. Os alas Felipe Ribeiro, com fascite plantar, e Rashaun, com entorse no tornozelo, estão sob os cuidados do departamento médico e não enfrentam a equipe paulista.

O técnico tricolor, no entanto, pode contar com um novo reforço para o confronto. O ala/pivô Mãozinha na pode fazer sua estreia na partida deste sábado. Anunciado na última quarta-feira, 8, o jogador de 21 anos depende da regularização dos documentos de transferência para entrar em quadra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Colados na tabela de classificação, Fortaleza BC e Corinthians têm campanhas idênticas na competição. Ambas as esquipes acumulam três vitórias e seis derrotas nos nove jogos que disputaram na Liga. Ocupando a 13ª e 12ª colocação, respectivamente, as equipes entram em quadra com o objetivo de se aproximarem do pelotão de frente do campeonato.

O check-in e a venda de ingressos para a partida foram liberados pela diretoria do FBC na manhã desta sexta-feira. Os preços dos bilhetes variam entre R$ 10 (meia-entrada setor superior) e R$ 100 (inteira área vip) e podem ser adquiridos por meio do site da Bilheteria Virtual. Sócios-torcedores do Fortaleza e menores de 12 anos terão acesso gratuito. O confronto será transmitido ao vivo pela TV Cultura.

Assim como ocorreu nos últimos jogos no CFO, o torcedor precisa estar com ciclo de vacinação completo para poder acompanhar o jogo no ginásio, sendo necessário realizar o cadastro do cartão de vacinação digital obtido pelo ConecteSUS ou no Vacine Já.

Tags