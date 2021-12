Em busca de recuperação no NBB, Fortaleza BC recebe o Paulistano no CFO

O Fortaleza Basquete Cearense (FBC) entra em quadra nesta quinta-feira, 9, às 19 horas, buscando a reabilitação na temporada 2021/2022 do Novo Basquete Brasil (NBB). Vindo de duas derrotas fora de casa, o Carcalaion recebe o Paulistano (SP), no Centro de Formação Olímpica (CFO), em jogo válido pela nona rodada da Liga.

Após a derrota na última sexta-feira, 3, diante do Mogi, o elenco tricolor se reapresentou na segunda-feira, 6, e realizou treinos diários no ginásio do CFO visando o jogo contra a equipe paulista. Para o duelo desta quinta, o treinador Alberto Bial contará com todo o elenco à disposição, com exceção do recém-contratado Mãozinha. O ala/pivô ainda não foi regularizado e deve fazer sua estreia pelo time cearense na partida contra o Corinthians-SP, marcada para sábado, 11, também no CFO.

Com apenas duas vitórias nos oito jogos que disputou na Liga até o momento, o FBC ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação. A equipe cearense tem retrospecto negativo como visitante — foram quatro derrotas em quatro jogos — e conta mais uma vez com o apoio da torcida para voltar a vencer no campeonato.

Na nona posição do NBB, o Paulistano vem de derrota em casa para o Brasília (DF), lanterna da competição. Em nove jogos disputados, a equipe paulista acumula quatro vitórias e cinco reveses na campeonato. Nas quatro partidas que fez como visitante, o time alvirrubro venceu apenas uma, quando bateu o Pato Basquete (PR), pela segunda rodada da Liga.

A diretoria do FBC abriu o check-in e a venda de ingressos para o jogo contra o Paulistano na segunda-feira, 6. Sócios-torcedores do Fortaleza e menores de 12 anos terão acesso gratuito ao ginásio. A venda de bebidas alcoólicas durante a partida será permitida.

Assim como ocorreu nos últimos jogos no CFO, o torcedor precisa estar com ciclo de vacinação completo para poder acompanhar o jogo no ginásio, sendo necessário realizar o cadastro do cartão de vacinação digital obtido pelo ConecteSUS ou no Vacine Já.

A partida entre Fortaleza Basquete Cearense e Paulistano não terá transmissão ao vivo no canal do NBB no YouTube. O torcedor do Carcalaion que não puder comparecer ao CFO, pode acompanhar as estatísticas do jogo em tempo real no site da Liga Nacional de Basquete (LNB).

