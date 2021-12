Com três cearenses, seleção feminina brasileira de basquete em cadeira de rodas é campeã Sul-Americana

O time, que finalizou o campeonato invicto, bateu a Argentina na final realizada em Buenos Aires-ARG, no último sábado, 4, por 61 a 33

Com três cearenses no elenco, a seleção feminina brasileira de basquete em cadeira de rodas se tornou campeã Sul-Americana em 2021. O time, que finalizou o campeonato invicto, bateu a Argentina na final realizada em Buenos Aires-ARG, no último sábado, 4, por 61 a 33.

As atletas fortalezenses do Adesul/Fortaleza Basquete em Cadeiras de Rodas, Laís Lima, Ana Kelvia e Oara Uchôa, são parte do grupo que conquistou o torneio. “Estou muito feliz em representar meu país, sempre foi um sonho fazer parte da seleção e hoje se tornou realidade”, afirma Ana.

A trajetória até as medalhas de ouro foi “longa e estreita”. “Longa, pois todas tivemos que ultrapassar obstáculos diferentes; estreita, porque infelizmente os esportes adaptados não recebem a atenção que merecem, mas, mesmo assim, fizemos o nosso melhor”, relata Oara.

Vencer o Sul-americano está longe de ser o objetivo final das meninas. Segundo Laís, a sensação de ser campeã internacional na América do Sul foi enorme, “mas esse é o primeiro passo para o objetivo final que é ter o basquete em cadeira de rodas do Brasil nas olimpíadas em Paris 2024.” Com essa vitória, o time está classificado para a Copa das Américas em 2022.



