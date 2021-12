Nadador cearense paralímpico ganha medalhas em competição internacional na Colômbia

Henrique Gurgel, nadador paralímpico do Fortaleza Esporte Clube, conquistou uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze no Open Internacional de Natação Paralímpica da Colômbia. Ele é o campeão brasileiro nas provas de 150m medley e 50m costa pela categoria S5.

A competição se deu entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro. Na prova de 150m medley, Henrique quebrou o próprio recorde diminuindo dez segundos do seu tempo e terminou com medalha de ouro. Nos 50m livres, ele foi dois segundos mais veloz em relação aos anos anteriores, ficando com a prata. Nos 50m peito e 200m livres, o cearense garantiu o bronze.

“É um sinal de que o trabalho que venho fazendo em treinos está dando resultados, e isso é o principal”, afirma o nadador. Esta foi a quarta vez que participou do Open Internacional da Colômbia, também foi medalhista em 2016, 2017 e 2019.

“No futuro, eu irei em mais competições, além de algumas que já vou tradicionalmente, agora com a camisa do Fortaleza, estarei em campeonatos na Argentina, na Alemanha e em outros países”, disse ele. A parceria entre o clube e Henrique, iniciada no dia 6 de setembro de 2021, cobriu o custo dos materiais e colaborou na busca por patrocinadores e na expansão da marca do competidor.

