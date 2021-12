Luciana Lossio vence GP Internacional na Sociedade Hípica Paulista

A amazonense Luciana Lossio dominou o placar do Concurso de Salto Internacional, na Sociedade Hípica Paulista. Na última quinta-feira, Luciana e Lady Louise JMen, uma BH de 10 anos, venceram a qualificativa do GP e no sábado, a dupla garantiu o topo pódio.

Dos 12 conjuntos em pista, 11 retornaram para a segunda e decisiva volta. Única a completar a primeira volta sem faltas, Luciana e Lady Louise JMen fizeram mais um percurso perfeito no ótimo tempo de 52s39, inscrevendo seu nome no GP Troféu Perpétuo José Roberto Reynoso Fernandez (Alfinete) e, de quebra, faturando o ranking brasileiro senior top 2021.

José Luiz Guimarães de Carvalho com Con Chello´s Son JMen garantiu o vice-campeonato. Em terceiro lugar chegou Flávio Grillo Araujo, apresentando Lorentino JMen que fechou com apenas 5 pontos perdidos na primeira volta e pista limpa na segunda, em 52s53.

"Foi muita emoção fechar o ano com essa vitória na Hípica Paulista, um lugar em que eu tenho sempre muita sorte. Também com a Lady Louise fui campeã brasileira amador top 1.30m aqui na Hípica Paulista em 2019 e agora em outubro de 2021 fomos campeãs brasileiras senior top. Fechamos o ano com chave de ouro graças a esse grande treinador que é o Joca (Marcos Fernandes Alves)", afirmou Luciana.

"O Joca é meu treinador de uma vida, nem vale perguntar há quantos anos porque as contas vão ser difíceis. Ele é inspirador, me faz sempre acreditar que é possível. Desde que eu saltava 1.20m ele fica me estimulando a saltar mais alto e aqui chegamos", destacou a campeã ao lado de Joca, que já a treinava na juventude.

Com o resultado, Luciana, vice-campeã no GP da Copa São Paulo na Hípica Paulista em junho, campeã do GP Sabemi no Rio em novembro, vice-campeã brasileira senior top em outubro, entre outras classificações, foi campeã do ranking brasileiro senior top totalizando 237,5 pontos. Stephan Barcha, atual campeão brasileiro senior top, foi vice, 235 pontos, e Flávio Grillo fechou o ranking em terceiro, 230 pontos.

