Etapa do Campeonato Cearense de Automobilismo ocorre neste fim de semana em Eusébio

A terceira etapa do Campeonato Cearense de Automobilismo de 2021 será disputada neste fim de semana, entre os dias 4 e 5 de dezembro. As provas acontecerão no autódromo internacional Virgílio Távora, no município de Eusébio, a partir das 10 horas deste sábado, 4.



O campeonato é dividido nas categorias Protótipos e Marcas. São, em média, 15 equipes em cada categoria, totalizando quase 300 pessoas diretamente envolvidas nos carros. Os três primeiros colocados de cada categoria recebem troféus.



“Acreditamos e temos orgulho de patrocinar essa importante categoria do automobilismo cearense que forma e revela talentos", declara Vanderson Aquino, CEO do Mêntore Bank, patrocinador da categoria Protótipo.



O evento é organizado pela Federação Cearense de Automobilismo (FCA) em parceria com a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).