Fortaleza BC visita o Pato Basquete-PR em busca da terceira vitória seguida no NBB

Depois de um início de temporada 2021/2022 negativo, o Carcalaion viaja até o Paraná em busca do primeiro triunfo fora de casa no duelo de hoje à noite para confirmar a boa sequência

Após pausa para os jogos de seleções, o Novo Basquete Brasil (NBB) está de volta e o Fortaleza Basquete Cearense viaja para encarar dois jogos fora de casa. O primeiro já acontece nesta quarta-feira, 1º, às 19 horas, quando o clube enfrenta o Pato Basquete-PR. A partida acontece no Ginásio do Sesi, em Pato Branco/PR, e terá transmissão no canal do NBB no YouTube.

O Carcalaion começou a temporada com quatro derrotas seguidas, mas depois de vencer os últimos dois jogos, contra Caxias do Sul e União Corinthians, vem embalado em busca de garantir a sequência de três triunfos. O Pato Basquete tem uma campanha bem parecida: o clube paranaense começou perdendo seis jogos consecutivos, mas também vem de duas vitórias, contra o Cerrado Basquete e o Brasília Basquete.

Sobre o assunto Fortaleza Basquete Cearense divulga nova identidade com escudos unificados

Fortaleza Basquete Cearense faz 94 a 85 no Caxias e vence a primeira no NBB 2021/2022

Em jogo emocionante, Fortaleza BC vence União Corinthians de virada pelo NBB

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do Pato Basquete, o Fortaleza Basquete Cearense segue viagem para o interior de São Paulo, onde enfrenta o Mogi das Cruzes na sexta-feira, 3. O armador Davi Rosetto fez um panorama sobre estes dois jogos fora de casa em fala divulgada nas redes sociais do Carcalaion.

"Serão equipes duríssimas, equipes que jogam com muito vigor físico, que defendem bem. Mas acho que a gente está bem preparado, é usar essa confiança que essas últimas duas vitórias nos trouxeram para entrar firme e buscar mais duas, e quem sabe embalar uma sequência grande e brigar pelas primeiras posições".

O ala Pedro Teruel também falou e ressaltou a evolução da equipe e se mostrou confiante em trazer as vitórias para casa.

"A expectativa é muito grande, a gente vem de duas vitórias e estamos evoluindo muito. Então é chegar lá, fazer o nosso trabalho, jogar unido e jogar coletivamente. Eu tenho certeza que a gente vai trazer mais duas vitórias".

Tags