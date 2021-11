F1: não haverá corrida neste domingo, 28; saiba quando será o próximo GP

Não haverá treino ou prova de Fórmula 1 neste fim de semana, 27 e 28 de novembro. O Grande Prêmio da Arábia Saudita de F1 irá ocorrer no circuito de Jeddah Corniche no domingo, 5 de dezembro (05/12).

Na sexta-feira, 3, e no sábado, 4, os competidores participarão de treinos e classificatórias. Os eventos terão transmissão ao vivo em rede aberta de TV, no canal Band. Além disso, serão transmitidos online no portal da Band e no aplicativo BandPlay.

GP da Arábia Saudita de F1: circuito estreante

Confirmado oficialmente em novembro de 2020, o GP da Arábia Saudita acontece pela primeira vez na história da F1 durante o atual campeonato. A novidade pode representar um desafio para os pilotos. A pista do circuito de Jeddah nunca foi usada e tem mais de 6 quilômetros de extensão.



Na corrida do GP, Lewis Hamilton deve voltar a usar o novo motor da Mercedes, com o qual venceu o GP de São Paulo há algumas semanas. Os treinos livres, que acontecem dois dias antes da corrida, serão o momento para os pilotos entenderem as necessidades do circuito estreante.

A organização do Campeonato de Fórmula 1 expressou preocupação com a corrida na Arábia Saudita após interceptação de mísseis em Daria, durante uma corrida da Fórmula E. Além disso, a realização do evento no país árabe foi alvo de críticas anteriores devido à crise política local.

