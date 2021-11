Campeonato Cearense de Skate acontece neste fim de semana

Durante este fim de semana, nos dias 20 e 21, a partir das 8 horas, o Cactus Sports Park, localizado no estacionamento do Shopping Iguatemi, será palco de uma nova etapa do Campeonato Cearense de Skate, disputado na modalidade street. A competição estará disponível para as categorias mirim, iniciante, feminino, amador e master, valendo vaga para o Campeonato Brasileiro Amador.

Organizado pela Federação Cearense de Skateboard (Fesk), o torneio contará com premiação em troféu, peças de skate e kits com blusas, bermudas e bonés. O local da competição terá uma estrutura composta por um lounge, restrito aos atletas. Para participar, é necessário realizar a inscrição disponibilizada nas redes sociais do Cactus Sports Park, com valores que custam entre R$ 30 e R$ 40.

A categoria street, formato escolhido para a disputa do campeonato, consiste em uma pista que simula elementos presentes nas ruas das cidades, como corrimões, lombadas, rampas, escadas e vãos, onde os atletas devem realizar manobras durante 45 segundos. Foi nesta modalidade, inclusive, que os brasileiros Rayssa Leal e Kelvin Hoefler conquistaram medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Confira a programação completa do evento:

Sábado (20/11)

8h às 13h - Treinos livre e credenciamento



8h às 9h - Treino mirim



9h às 10h - Treino Feminino



10h às 11h - Treino Iniciante



11h às 12h - Treino Master



12h às 13h - Treino Amador



13h10min - Cerimônia de abertura



14h às 14h40min - Eliminatórias categoria mirim



14h50min às 15h30min - Eliminatórias categoria iniciante



15h40min às 16h20min - Eliminatórias categoria feminino



16h40min às 17h40min - Eliminatórias categoria master



17h50min às 19h30min - Eliminatórias categoria amador

Domingo (21/11)

7h às 9h - Treinos Livres



9h às 9h40min - Final categoria mirim



10h às 10h40min - Final categoria iniciante



10h50min às 12h - Final categoria iniciante



14h20min às 15h40min - Final categoria master



15h50min às 17h30min - Final categoria amador



17h40min - Premiação e cerimônia de encerramento



