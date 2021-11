Em busca do sexto título, Djokovic despacha Rublev e vai às semifinais do ATP Finals

Número 1 do mundo bate oponente russo por 2 sets a 0 e avança no torneio, disputado em Turim. Tenista sérvio tenta igualar número de conquistas de Roger Federer

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, se classificou para as semifinais do ATP Finals ao vencer o russo Andrey Rublev (N 5º) por 6/3, 6/2 em 1 hora e 4 minutos, nesta quarta-feira, 17.

Esta segunda vitória do sérvio no Grupo Verde do torneio e a desistência do grego Stefanos Tsitsipas (4º), devido a uma lesão, garantem a Djokovic a vaga na próxima fase da competição disputada na cidade italiana de Turim.

O número 1 do mundo, em busca do sexto título no ATP Finals para igualar a marca do suíço Roger Federer, teve uma apresentação praticamente impecável diante do russo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No outro jogo do dia do Grupo Verde, o norueguês Casper Ruud (8º) vai enfrentar o britânico Cameron Norrie (12º), que substitui Tsitsipas.

Tags