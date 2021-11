Fortaleza Basquete Cearense visita o Bauru em busca da primeira vitória no NBB

Com três derrotas em três jogos disputados, Carcalaion tenta quebrar sequência negativa na Liga nesta quarta-feira, 10, às 19h30min, no ginásio Panela de Pressão, no interior de São Paulo

Ainda sem vencer na temporada 2021/2022 Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense (FBC) enfrenta o Bauru Basket em busca do primeiro resultado positivo na Liga. A partida contra a equipe bauruense será nesta quarta-feira, 10, às 19h30min, no ginásio Panela de Pressão, no interior de São Paulo.

Após a derrota contra o Pinheiros, o elenco do Carcalaion se reapresentou nesta terça-feira, 9, para realizar o único treino antes de enfrentar o Bauru. Para o duelo desta quarta, o treinador Alberto Bial conta com todo o elenco à disposição.

a partida deve marcar a estreia do norte-americano Richard Granberry. Contratado do Svendborg Rabbits, da Liga Dinamarquesa de Basquete, o pivô de 27 anos tinha a expectativa de entrar em quadra diante do Pinheiros, mas houve um atraso na sua documentação e o jogador ficou de fora do confronto.

Nas três partidas que disputou na competição até o momento, o FBC acumulou derrotas para Unifacisa-PB e São Paulo-SP, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, e para o Pinheiros-SP, no ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista. Com os resultados, a equipe cearense ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação.

Na quarta posição do NBB, o Bauru vem de vitória fora de casa, contra o Brasília (DF), e soma três triunfos e apenas uma derrota na Liga. Além do resultado positivo contra a equipe da capital federal, os bauruenses venceram o Cerrado Basquete (DF) e o Rio Claro (SP). O único revés foi diante do Franca (SP), na estreia do time na competição.

Diferentemente dos últimos jogos do Fortaleza Basquete Cearense na Liga, a partida contra Bauru não terá transmissão ao vivo no canal do NBB no YouTube. Os torcedores podem acompanhar as estatísticas do confronto no site da Liga Nacional de Basquete (LNB). Na sequência do campeonato, o Carcalaion volta a jogar em seus domínios, onde enfrenta o Caxias do Sul Basquete, na quarta-feira, 17, às 20 horas.

